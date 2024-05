Hoy inicia la Liga Profesional: formato, descensos y clasificaciones a copas

La competencia iniciará con tres encuentros (Sarmiento de Junín vs Instituto; Argentinos Juniors vs Rosario Central y Newell’s vs Platense), pero uno de los eventos más esperados de la primera fecha es el debut de River Plate, que se llevará a cabo el sábado a las 19.45 en el estadio Monumental frente a Central Córdoba. Por su parte, Boca Juniors debutará en el norte argentino contra Atlético Tucumán (domingo 20.15).