Independiente: esta semana se definiría la fecha de elecciones

También afirmó que no apelará la medida de la Cámara, que el pasado 12 de julio revirtió el fallo de primera instancia que postergo el acto luego de la impugnación de la lista que tiene como candidato de la oposición a Fabián Doman.

Moyano dijo que: "no vamos a apelar, la semana que viene se decidirá la fecha de elecciones. Los que fueron a la Justicia fueron ellos, no nosotros, y la Junta Electoral fue la que comprobó que no estaban en condiciones de participar", enfatizó en diálogo con Crónica TV.