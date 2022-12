Independiente no podrá fichar jugadores por una inhibición

De esta manera, la entidad roja no podrá seguir incorporando refuerzos para su plantel hasta tanto no salde el monto que adeuda al actual futbolista de Universidad de San Martín de Porres de Perú.

La dirigencia de Independiente presentará en las próximas horas un pedido de revocatoria a la medida.

image.png Gonzalo Verón en su paso por Independiente

Gonzalo Verón pasó por Independiente entre 2018 y 2019 (apenas jugó 18 partidos y convirtió un gol). Para poder arribar a Avellaneda, puso plata de su bolsillo para rescindir su contrato con el New York Red Bulls de la MLS: en el arreglo, el Rojo le había prometido devolverle ese dinero. Pero eso no pasó nunca. La CD que entonces presidía Hugo Moyano no abonó, no se presentó a las mediaciones y dejó que el jugador quedara en libertad de acción.

En el 2020, el delantero le inició a Independiente un juicio laboral al considerarse como despedido, además de reclamar toda la deuda que tenían con él: seis millones de dólares.

Qué pasará con los refuerzos que ya tiene Independiente

Hasta el momento, el conjunto de Avellaneda consiguió seis incorporaciones en este mercado de pases: el arquero Rodrigo Rey (Gimnasia La Plata); el marcador de punta Damián Pérez (Arsenal); los mediocampistas Luciano Gómez (Banfield) y Kevin López (Quilmes); los delanteros Martín Cauteruccio (Aldosivi de Mar del Plata) y Mauricio Cuero (Banfield).

Además, en las últimas horas, el Rojo acordó verbalmente la llegada del zaguero central Nicolás Thaller (Lanús), aunque la situación quedará supeditada a que se salde la deuda que se mantiene con el jugador Verón.