Julio Falcioni confirmó que se va de Independiente

Finalmente, Julio César Falcioni confirmó que no seguirá en Independiente. "He hablado con los dirigentes. Les di carta blanca para que busquen lo mejor para el club. Dirigiré ante Boca y luego se juntarán con mi represente. Hicieron lo correcto, vinieron a hablar cara a cara", fueron las palabras del entrenador luego de la victoria por 1 a 0 frente Banfield.

Los directivos han logrado quitarse un gran problema de encima, ya que en el club se había instalado el miedo de que el DT exigiese el pago de todo su contrato. “Le digo a la gente que seguramente me hubiese gustado hacer más de lo que pudimos hacer. Agarramos al equipo en el 26° puesto en la tabla y ahora estamos 13°. No es una buena posición, no estamos conformes. Lo ideal hubiese sido estar más arriba, pero hicimos lo que pudimos”, reconoció Julio, quien estará al frente del equipo el domingo ante Boca, que pelea el campeonato con Racing. “Las conjeturas son sólo periodísticas. Los jugadores van al frente”, manifestó.

La dirigencia ya tiene una lista de candidatos para que se sienten en el banco una vez que se vaya Falcioni. Ricardo Gareca, Gustavo Quinteros, quien se encuentra en Colo Colo y tiene una cláusula de salida de 400.000 dólares en caso de que decida marcharse, y Matías Almeyda, que está trabajando en el AEK Atenas, son los nombres que circulan.