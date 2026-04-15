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15 de abril de 2026 - 23:30
Copa Libertadores

Independiente Riv. (M) logró dar vuelta el marcador y vencer 2-1 a Fluminense

Todo lo que dejó el duelo entre Fluminense y Independiente Riv. (M): resumen, resultado, jugadas destacadas y cómo queda la tabla de la Copa Libertadores.

Fluminense vs Independiente Riv. (M): previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del grupo C de la Copa Libertadores
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Independiente Riv. (M) logró dar vuelta el marcador y vencer 2-1 a Fluminense
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En el partido que Fluminense e Indep.Mza. disputaron en el Maracanã, válido por la fecha 2 del grupo C de la Copa Libertadores, la victoria quedó para el lado de la visita por 2 a 1. Fluminense empezó mejor el partido y, al minuto 9 del primer tiempo, se colocó por delante en el tanteador luego de una jugada de Guilherme Arana. La euforia se vio interrumpida cuando Fabrizio Sartori definió el 1 a 1 con un gol de cabeza, pasados 36' de juego, durante la misma etapa. La remontanda de Independiente Riv. (M) se concretó en el minuto 5 de la segunda mitad a través de un disparo ejecutado por Alex Arce. Después no hubo tiempo para más.

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Fluminense dominó la posesión del balón (67%) y tuvo varios disparos al área (22), pero le faltó profundidad para concretar gol y cayó ante Independiente Riv. (M).

Alex Arce se alzó como el jugador más destacado del partido. El delantero de Independiente Riv. (M) mostró su mejor nivel al marcar 1 gol, rematar 2 veces al arco contrario y acertar 10 pases correctos.

Jefferson Savarino fue otro de los jugadores clave. El centrocampista de Fluminense fue preciso con 41 pases efectivos y buscó 4 veces el arco contrario.

El técnico de Fluminense, Luis Zubeldía, propuso una formación 4-5-1 con Fábio en el arco; Samuel Xavier, Ignácio da Silva, Juan Freytes y Guilherme Arana en la línea defensiva; Hércules, Mattheus Martinelli, Agustín Canobbio, Paulo Ganso y Jefferson Savarino en el medio; y Rodrigo Castillo en el ataque.

Por su parte, el equipo de Alfredo Berti salió a la cancha con un esquema 4-4-2 con Nicolás Bolcato bajo los tres palos; Ezequiel Bonifacio, Leonard Costa, Sheyko Studer y Luciano Gómez en defensa; Matías Fernandez, Tomas Bottari, José Florentín y Sebastián Villa en la mitad de cancha; y Alex Arce y Fabrizio Sartori en la delantera.

El árbitro Jhon Ospina Londoño fue el encargado de supervisar el juego en el Maracanã.

En la siguiente fecha Fluminense se enfrentará de visitante ante Bolívar, mientras que Indep.Mza. jugará de local frente a Dep. La Guaira.

Independiente Riv. (M) se afianza en la cima del Grupo C de la Copa Libertadores, con 6 unidades, mientras que Fluminense está cada vez más complicado en el último lugar de la tabla con 1 punto.

Cambios en Fluminense
  • 45' 2T - Salió Hércules por Facundo Bernal
  • 65' 2T - Salieron Paulo Ganso por Kevin Serna y Samuel Xavier por Guga
  • 76' 2T - Salió Ignácio da Silva por John Kennedy
Amonestado en Fluminense:
  • 38' 2T Wesley Natã (Conducta antideportiva)

Cambios en Independiente Riv. (M)
  • 73' 2T - Salieron Ezequiel Bonifacio por Juan Manuel Elordi y Luciano Gómez por Alejo Osella
  • 80' 2T - Salió Matías Fernandez por Gonzalo Ríos
  • 81' 2T - Salieron Alex Arce por Leonel Bucca y Agustín Canobbio por Wesley Natã
  • 86' 2T - Salió Fabrizio Sartori por Iván Villalba
Amonestados en Independiente Riv. (M):
  • 16' 1T Matías Fernandez (Conducta antideportiva), 32' 1T Ezequiel Bonifacio (Conducta antideportiva), 22' 2T Fabrizio Sartori (Conducta antideportiva) y 43' 2T Nicolás Bolcato (Demorar el juego)

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FUENTE: BsAs (DataFactory)

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