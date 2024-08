Juegos Olímpicos: Agustín Vernice salió cuarto en canotaje

El atleta, que había terminado octavo en los últimos Juegos Olímpicos de Tokio, expresó su satisfacción a pesar de no haber alcanzado una medalla. "La verdad que, en otro momento hubiese pensado que si ganaba un cuarto puesto, me iba a quedar mal, de que no pude ganar una medalla, pero este fue un cuarto puesto, en el cual lo di todo, no tenía más nada", comentó Vernice tras la competencia.