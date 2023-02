Jujuy Básquet perdió en su segunda presentación

Jujuy Básquet arrancó muy bien, con contundencia y una buena defensa, logró imponerse en los aros y quedarse con el primer cuarto por una amplio margen de ocho puntos: 20 a 12, lo que podía presagiar un partido atractivo.

En el segundo cuarto, los de Morales siguieron imponiéndose, pero ya sin la claridad que tuvieron en los primeros 10 minutos, pero igual se quedaron con un 35 a 31 que les permitía ilusionarse. Ya desde la segunda mitad de partido, Avellaneda Central comenzó a manejar el trámite.

Con buenas transiciones y rapidez en el traslado, el equipo tucumano se puso arriba en el marcador y consiguió quedarse con el tercer parcial 51 a 48. Certero en los lanzamientos, se apropió del cuarto parcial y del partido con un tanteador muy cerrado y un marcador global de 73 a 67.

Así se juega la Liga Federal de Básquet

La Fase Regular se disputará en 15 semanas clasificando los dos primeros equipos a Play Off, finalizando el 14 de mayo. Los equipos ubicados del 5° al 8° lugar disputarán la instancia de Play In (5° vs 8° y 6° vs 7°, el 20 de mayo) para luego pasar los dos ganadores a enfrentar a los equipos ubicados en la 3° y 4° posición (27 de mayo).

Jujuy Básquet perdió en el debut de la Liga Federal.jpg Jujuy Básquet perdió en el debut de la Liga Federal

Los cuatro finalistas de cada subzona jugarán Playoff a tres partidos (31 de mayo, 3 y 4 de junio), obteniendo así a los cuatro ganadores de cada región. Los cruces entre regiones se darán al mejor de tres partidos comenzando con los 16° de Final. Las finales de La Liga Federal 2023 están previstas para finales de julio.