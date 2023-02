En ese aspecto, hay que destacar el trabajo de Franco Badami que convirtió 25 puntos, y Santiago Marquetti con 19. “Juegan con otra intensidad. Al final nos pusimos cerca, pero no metimos los tiros claves”, dijo Juan Morales.

“Al principio estábamos desorganizados por los nervios y la ansiedad”, dijo el jugador local que igual sentenció: “Esto recién comienza”. Tuvimos bajas y se nos complicó. Todos los partidos serán intensos. Tenemos que ser más constantes”, subrayó.

El jugador de Jujuy Básquet, uno de los más importantes, se mostró confiado en mejorar el rendimiento general, pero también destacó al hincha. “La gente apoyó y se notó”. Los jujeños volverán a jugar de local en la segunda fecha el 7 frente a Avellaneda Central.

Como se juega el torneo

Jujuy Básquet comparte la zona NOA con equipos tucumanos como la Asociación Mitre, Talleres de Tafí Viejo, Belgrano, Juan Bautista Alberdi, Avellaneda Central, San Martín y la Fusión Lomas Basket-Nicolás Avellaneda. También estarán los santiagueños Ciclista Olímpico de La Banda, Nicolás Avellaneda y Belgrano.

Jujuy Básquet arranca la Liga Federal.jpg Jujuy Básquet arrancó la Liga Federal

La competencia nacional la organiza la Confederación Argentina de Básquet con 130 equipos de 22 provincias. La Fase Regular tendrá un total de 1.100 encuentros. Los equipos estarán divididos en 8 zonas o regiones, y estos a su vez se dividirán en dos grupos.

La Fase Regular se disputará en 15 semanas clasificando los dos primeros equipos a Play Off, finalizando el 14 de mayo. Los equipos ubicados del 5° al 8° lugar disputarán la instancia de Play In (5° vs 8° y 6° vs 7°, el 20 de mayo) para luego pasar los dos ganadores a enfrentar a los equipos ubicados en la 3° y 4° posición (27 de mayo)

Los cuatro finalistas de cada subzona jugarán Playoff a tres partidos (31 de mayo, 3 y 4 de junio), obteniendo así a los cuatro ganadores de cada región. Los cruces entre regiones se darán al mejor de tres partidos comenzando con los 16° de Final. Las finales de La Liga Federal 2023 están previstas para finales de julio.