Para el debut, el equipo jujeño espera por Belgrano de Santiago del Estero, una provincia con tradición en el básquet, y se espera una gran concurrencia de público para apoyar al único equipo jujeño en la Liga Federal de Básquet.

Jujuy Básquet arranca la Liga Federal (1).jpg Jujuy Básquet arranca la Liga Federal

En precio de las entradas para presenciar el choque del miércoles en la cancha de Gorriti, se estableció en 500 pesos para Damas, Jubilados y Niños y Niñas, y 700 pesos la General. Jujuy Básquet volverá a jugar de local en la segunda fecha el 7 frente a Avellaneda Central.

¿Cómo será la Liga Federal?

La Confederación Argentina de Básquetbol organiza la competencia con 130 equipos de 22 provincias. La Fase Regular tendrá un total de 1.100 encuentros. Los equipos estarán divididos en 8 zonas/regiones y estos a su vez se dividirán en dos grupos.

La Fase Regular se disputará en 15 semanas clasificando los dos primeros equipos a Play Off, finalizando el 14 de mayo. Los equipos ubicados del 5° al 8° lugar disputarán la instancia de Play In (5° vs 8° y 6° vs 7°, el 20 de mayo) para luego pasar los dos ganadores a enfrentar a los equipos ubicados en la 3° y 4° posición (27 de mayo)

Los cuatro finalistas de cada subzona jugarán Playoff a tres partidos (31 de mayo, 3 y 4 de junio), obteniendo así a los cuatro ganadores de cada región. Los cruces entre regiones se darán al mejor de tres partidos comenzando con los 16° de Final. Las finales de La Liga Federal 2023 están previstas para finales de julio.