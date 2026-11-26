Jujuy presente en el Seven de la República de rugby con los seleccionados masculino y femenino

Los seleccionados masculino y femenino de la Unión Jujeña de Rugby participarán del Seven de la República , uno de los encuentros más importantes del rugby nacional, que se desarrollará este sábado 28 y domingo 29 de noviembre en Paraná, Entre Ríos .

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La delegación jujeña contará con 24 jugadores y jugadoras que representarán a la provincia en las categorías Ascenso y Desarrollo, respectivamente. La competencia tendrá como escenarios las instalaciones del Club Atlético Estudiantes y del Paraná Rowing Club, donde se reunirán seleccionados de todo el país.

El combinado masculino competirá en la Zona Ascenso bajo la conducción técnica de Gonzalo Martínez Mohr, acompañado por el preparador físico Gabriel Mendoza.

- Pedro Alvarado (Suri).

- Lucas Figueroa (Suri).

- Facundo Alonso (Suri).

- Nicolás Revollo (Suri).

- Agustín Ramos (Suri).

- Mauro Durán (CRAR).

- Tomás Cardozo (Suri).

- Santiago Gaspar (Suri).

- Mariano Perovic (Suri).

- Emiliano Mazzitelli (Suri).

- Joaquín Pastrana (San José).

- Franco Castellano (San José).

Jujuy presente en el Seven de la República de rugby con los seleccionados masculino y femenino

Seven de la República: cuándo juega el seleccionado masculino

Jujuy integrará la Zona 5 y tendrá cuatro compromisos durante el fin de semana:

- Sábado 28, a las 16:00: Jujuy vs. Misiones.

- Sábado 28, a las 19:00: Jujuy vs. Tierra del Fuego.

- Domingo 29, a las 8:40: Jujuy vs. Sur.

- Domingo 29, a las 17:00: Jujuy vs. Lagos.

Posteriormente, se disputarán los encuentros definitorios del certamen.

Las convocadas del seleccionado femenino de Jujuy

Por su parte, el seleccionado femenino competirá en la Zona Desarrollo. El cuerpo técnico estará integrado por Luis Copa (Tucanes), Matías Taglioli (Suri) y Bianca Vargas (San José).

Las jugadoras convocadas son:

- Tamara Suares (Suri).

- Florencia Tala (Suri).

- Tatiana Carranque (Suri).

- Trinidad Isasmendi (San José).

- Guadalupe Sánchez (Suri).

- Constanza Sánchez (Suri).

- Selena Rivero (Tucanes).

- Luz Pereyra (Suri).

- Quimey Cisterna (Suri).

- Antonieta García (Suri).

- Mariana Villagra (Suri).

- Alicia Maamari (San José).

Días y horarios de los partidos del seleccionado femenino

Las jujeñas afrontarán tres compromisos durante la primera etapa del certamen:

- Sábado 28, a las 10:40: Jujuy vs. Andina.

- Sábado 28, a las 17:20: Jujuy vs. Austral.

- Domingo 29, a las 10:20: Jujuy vs. Sur.

Durante la tarde del domingo se jugarán los partidos definitorios de la competencia nacional.

Seven de la República 2026: una nueva edición del tradicional certamen de rugby

Con 42 años de historia en la rama masculina, el Seven de la República también celebrará la décima edición de la competencia femenina, que continúa consolidándose como un espacio para el crecimiento de la disciplina.

En el torneo masculino, Nordeste buscará defender el título tras haber alcanzado la segunda consagración de su historia. En tanto, Buenos Aires intentará obtener su sexto campeonato femenino consecutivo y sumar su octava corona.

Los seleccionados masculinos competirán en las categorías Campeonato y Ascenso, con encuentros distribuidos entre El Plumazo, del Club Atlético Estudiantes, y La Tortuguita, del Paraná Rowing Club. Por su parte, el torneo femenino de Mayores estará dividido en las categorías Campeonato y Desarrollo, que tendrán como sedes El Plumazo y La Tortuguita, respectivamente.