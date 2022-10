Karim Benzema ganó el Balón de Oro 2022

En una emotiva ceremonia, Zinedine Zidane anunció a Karim Benzema como el ganador del Balón de Oro 2022 . La votación estuvo a cargo de más de 100 periodistas de todo el mundo. El Top Five lo completaron Sadio Mané, segundo, y Kevin de Bruyne, tercero.

"Estoy muy orgulloso. Es un sueño de niño. He tenido buenos modelos en mi vida y me he esforzado mucho. Todo es posible. Para mí ha sido difícil pero todo el esfuerzo valió la pena. Estoy muy feliz y trabajaré más", dijo muy emocionado el jugador del Real Madrid.