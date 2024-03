La Liga Jujeña de Futbol tendrá su fecha de clásicos

El formato del fútbol femenino

Sánchez dijo que hubo una mala interpretación de los cambios, y que tanto Primera como Reserva del fútbol femenino se seguirán jugando. “El Sub 19 era antes la Reserva”, y dijo que buscan conseguir escenarios para los partidos, ya que la mayoría de los clubes no tiene canchas propias.

“Varios clubes hacen de local en canchas que nos son propias, por eso se jugarían los partidos sábados y viernes en sus canchas”, y resaltó que busca trabajar en que cada club tenga también divisiones inferiores en femenino. “Las nenas van a aparecer”.

Sin definiciones

En la reunión de anoche del Consejo Directivo, no hubo definiciones de los delegados por la cantidad de categorías que integrarán las divisiones inferiores en la rama femenina, la disponibilidad de canchas, el formato de disputa de torneos, la presentación de documentación requerida y las deudas.

Por eso el presidente de la entidad madre, resolvió convocar a los titulares de cada institución afiliada para que el lunes 18 a las 20 en la sede social de calle Martin Fierro, y allí definan estas cuestiones y que se puede comenzar con la competencia.

“Ojala la presencia de las máximas autoridades de cada club, permita llegar al consenso necesario para que todas las instituciones afiliadas puedan competir en igualdad de condiciones”, manifestó el titular liguista al cierre de la reunión.

Otra modificación sustancial

Uno de los cambios más significativos que se implementarán, será al que involucra a los partidos del fútbol masculino y femenino. En el 2023 el horario central lo ocupaban los encuentros de los hombres, y el partido preliminar lo jugaban las mujeres.

Liga Jujeña de Fútbol 1.jpg

Según adelantaron en un comunicado en las redes sociales, la intención es modificar el sistema. Así los partidos de los equipos de la primera división, alternarán los horarios centrales entre los hombres y las mujeres en cada fecha. “Un gran avance igualitario único en la provincia”, destacaron.

Los cambios en las inferiores

El Cruce había propuesto cambios en las categorías liguistas masculinas, moción finalmente aprobada, que incluía mantener la disputa de los encuentros y crear las categorías Sub 13, Sub 15, Sub 17 y Sub 19. “La Liga necesita tener divisiones formativas y seguirán. Si tenemos que crear más categorías, lo haremos”, dijo Sánchez