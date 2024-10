La otra pasión de la Pumita practico motocross y me gustaría competir pronto.jpg

En una charla en el programa Arriba Jujuy, contó detalles de esta nueva pasión, y comentó: "Me gusta el Motocross, con mi pareja hacemos algunos circuitos, vamos para e lado de Las Escaleras, Juan Galán, Tumbaya, la última vez fuimos hasta Punta Corral". Para contar desde donde nace esa pasión, contó: "De chica me gustaban las motos, a los 17 años me compré la primera cross, mi mamá me acompañó, pasó el tiempo y hace 3 años más o menos empezamos con mi pareja y con el tiempo me fui juntando con otra gente que compite y de vez en cuando hacemos algunos recorridos".