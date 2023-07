La PRESENTACIÓN de LIONEL MESSI con el INTER DE MIAMI

Previamente, también sobre el escenario montado en el campo de juego, el exjugador del Real Madrid y hoy accionista del club, el británico David Beckham, y uno de los dueños de la franquicia, Jorge Más Canosa, le dieron la bienvenida al astro.

“Es una noche emocionante para nosotros. Es un sueño hecho realidad tener a Lionel Messi en Inter Miami ” resumió Beckham, también exfutbolista del Manchester United, pero abocado al mundo de los negocios con el fútbol, desde que abandonó la práctica de la actividad.

“Esta es una noche especial en la ciudad que me abrió las puertas, que le abrió las puertas a una generación que llegó. Esta es una comunidad forjada por el trabajo, el sacrificio y la libertad”, expresó Más Canosa.El ejecutivo saludó la llegada de la tormenta y remarcó que se trató de “agua bendita que nos permite festejar en esta fiesta”, agregó.

En las inmediaciones del Drive Pink Stadium se habían transformado en una suerte de sucursal de cualquier cancha en la Argentina. Los simpatizantes del Inter Miami, en su gran mayoría latinos, le otorgaron color y calor a una previa, en la que el público comenzó a hacer largas filas, desde la mañana, en los diferentes accesos.

La tormenta retrasó el acto

El rapero cordobés Paulo Londra, uno de los invitados, se dejó ver en el escenario principal, bajo una marea de colaboradores. El músico preparaba la prueba de sonido hasta que las nubes se transformaron en algo más que una amenaza.

Sobrevino una tormenta tropical (muy común por estos días en estas latitudes) que demoró el comienzo de la celebración, pero no aplacó el entusiasmo de la multitud, que buscó guarecerse de la lluvia en sus “automóviles”, tal como recomendó Inter Miami en un comunicado.

La MLS, conmovida

Nelson Rodríguez, presidente ejecutivo de la Major League Soccer (MLS) de fútbol de los Estados Unidos, admitió hoy que la llegada de Lionel Messi a la estructura representa “otro nivel” y hasta deslizó que la Liga “no está 100 por ciento preparada” para recibir semejante “bomba futbolística”.

“Esto es otro nivel. Es único e histórico porque el mundo ha cambiado. Eso se nota con un teléfono en la mano, en las redes sociales”, expresó el gerente, en la conferencia de prensa que ofreció a los medios presentes en Miami.

"Tuvimos grandes llegadas de muchas súper estrellas durante nuestra historia. David Beckham, el ´Pibe´ (Carlos) Valderrama, Mauricio Cienfuegos, Thierry Henry, Rafael Márquez, Zlatan Ibrahimovic. Todos ellos pisaron las canchas de la MLS en algún momento, pero esto es distinto”, reconoció.

“No hay persona en el mundo que no se haya enterado de que Messi vino al Inter Miami. El impacto todavía no lo podemos saber y preferimos no tocarlo", aseguró. El responsable de competencias de la Liga estadounidense explicó que la estructura se halla "en preparación para recibir el impacto de la llegada de Messi a la MLS".