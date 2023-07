"Pero si no hubiésemos salido campeones del mundo seguramente ahora no estaría todavía en la selección, aunque después de eso tenía que quedarme a disfrutar de esto. Porque si no ganábamos el título hubiesen existido muchas críticas, aunque quizá menos que antes, pero ya no habría tenido fuerzas para seguir", confesó.

Messi: "Ser campeón del mundo es inexplicable por lo que significaba para mí conseguir ese título". Leo le pone palabras al sueño cumplido, al anhelo que se había escapado, al momento más importante de su carrera

Mirá el estreno de #LlaveALaEternidad en



— Televisión Pública (@TV_Publica) July 12, 2023

Messi sobre su continuidad en la Scaloneta

"Y también sentía que no podía ser que hubiese ganado todo con Barcelona y nada con la selección. Si no lo hubiese conseguido, sentiría siempre que me faltó algo. Pero ahora ni yo sé hasta cuando voy a estar en la selección, porque me iré cuando llegue el momento, lógicamente por edad. Seguramente será pronto, pero no sé cuando, así que por ahora quiero seguir disfrutando de todo lo conseguido últimamente", avisó.

"Y aunque siempre disfruté de todos los títulos conseguidos, ser campeones del mundo es lo máximo. Pero en ese momento en que Gonzalo Montiel metió el último penal contra Francia en la final ya estaba relajado, porque había otra oportunidad. Pero siempre dije que todo lo decide Dios y por eso le pedí y le agradecí siempre a él, en lo deportivo y en lo familiar", apuntó.

Penales: Argentina 3(4)-3(2) Francia - Qatar 2022

¿Cómo le gustaría que la gente lo recuerde?

"Me gustaría que la gente me recuerde como alguien que siempre siguió intentándolo, que más que un recuerdo es un consejo para las nuevas generaciones. Y que me consideren una persona normal, una persona buena, eso, porque siempre sentí el cariño de los argentinos. Y estoy agradecido por todo", manifestó un Messi que a los 36 años sigue mostrando su grandeza aquí, allá o en cualquier parte del mundo.

¿Cómo te gustaría que te recuerden? pregunta @SofiMMartinez

"Dejé un mensaje claro, luchar por sus sueños por sus objetivos, que pase lo que pase en el camino siempre hay que intentarlo, ojalá sea el mensaje claro más que el recuerdo para la nueva generación" responde #LeoMessi.



— Televisión Pública (@TV_Publica) July 12, 2023