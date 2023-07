Si bien aún no hay nada oficial ya que la entidad de David Beckham mantiene bajo siete llaves lo que sucederá en La Revelación hasta el momento, parecería ser que Abel Pintos, Londra, Tiago PZK, Camilo y Ozuna son algunos de los artistas que Inter Miami está tratando de alinear para la presentación oficial de Messi.

De acuerdo con el comunicado del club, los abonados recibirán entradas gratis para la histórica presentación. La información para registrarse y sobre cómo tener acceso a las entradas ha sido enviada por email directamente a los abonados de esta temporada, quienes deberán completar el formulario para obtener sus asientos para el evento de presentación.

A qué hora es la presentación de Lionel Messi en Inter Miami, país por país

Argentina: 19.00 horas

Brasil: 19.00 horas

Uruguay: 19.00 horas

Paraguay: 18.00 horas

Chile: 18.00 horas

Bolivia: 18.00 horas

Venezuela: 18.00 horas

Ecuador: 17.00 horas

Perú: 17.00 horas

Colombia: 17.00 horas

México: 16.00 horas

Presentación de Lionel Messi en Inter Miami, EN VIVO: dónde ver por TV y ONLINE

Desde cualquier rincón del planeta, la presentación de Lionel Messi se podrá ver a través de Apple TV. Idéntico es el caso de los encuentros de la Major League Soccer, para los cuales hay diferentes categorías para asociarse.

Las suscripciones tienen un valor de U$S 7,99 mensuales o de U$S 24,99 por lo que resta de la temporada; incluye todos los partidos de la fase regular y los playoffs. Si ya sos usuario de Apple TV tenés 7 días gratis y después se abona U$S 6,99 por mes.

Además, según informó el sitio oficial del Inter Miami, podrá seguirse gratis por YouTube.