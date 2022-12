Lionel Scaloni: "tengo decidido cómo vamos a jugar"

Lionel Scaloni, el directo técnico de la selección, se sentó en la sala de conferencia por última vez previo a la final del Mundial Qatar 2022 entre Argentina y Francia . La primera pregunta fue directo a la figura francesa y fue sobre cómo parar a Mbappé. El DT remarcó: "creo que es un trabajo del equipo más que individual. Y Francia no es solo Mbappé, es un gran equipo. Tiene otros jugadores que lo abastecen y lo hacen mejor jugador". Sobre la posibilidad de que el francés sea uno de los mejores del mundo, dijo que "sin duda es uno de los grandes jugadores y seguirá mejorando"

También le preguntaron sobre el choque de las dos figuras, si es una final Messi-Mbappé, a lo que Scaloni dijo que la final es Argentina-Francia, no solo de dos jugadores. "Creemos que ambos tenemos las armas necesarias como para que el partido lo decidan otros jugadores y no solo Messi o Mbappé".

"Si es el último partido de Messi, que mejor que una final de copa del mundo para disfrutarlo"

messi.jpg Lionel Scaloni habló sobre la posibilidad de que sea el último partido de Messi en la Selección Argentina.

Sobre el equipo dijo "tengo decidido el sistema de juego. Nuestra manera de jugar va más allá del sistema, va ser la manera en la que pensamos que podemos hacerle más daño al rival". "El plan de partido lo tenemos, lo tenemos claro. Sabemos cómo atacarlos, sus fortalezas y las nuestras. No es solo una fase del partido, hay que jugarlos minuto tras minuto y en eso creo que estamos preparados". En relación al virus que supuestamente tienen los jugadores de Francia, decidió no opinar, "tenemos la misma información que ustedes y nada oficial". A lo que sumó: "al partido lo preparamos en base a como creemos que van a jugar ellos y como vamos a salir nosotros. Intentaremos no llegar a los penales como con Países Bajos y si llegamos elegir a los mejores".

Cuando le preguntaron sobre la charla previa a los jugares antes de salir al estadio, el técnico reformuló la frase clásica sobre las finales: "Hay una frase hecha que dice que las finales no se juegan sino que se ganan. En parte estoy de acuerdo, pero las finales hay que jugarlas, como hemos jugado estos últimos partidos. A nivel emotivo creo que hay poco que decir, no podemos salir al partido solo pensando en ganar. Creo que hay demasiados condimentos como para analizarla bien".

Por último, sobre el árbitro recordó el antecendente inmediato en este mismo mundial: "a nosotros nos dirigió con Australia y estuvo bien. Y ahora con el VAR y tantas cámaras disponibles no creo que haya problemas, tenemos que dejarlo hacer su trabajo".

El vínculo de la Selección Argentina con la gente

Un momento particular fue cuando Scaloni volvió a hablar sobre lo que la selección genera en los hinchas argentinos: "han llegado imágenes increíble, cosas que emocionan y alguna vez estuvimos de ese lado. Es más, creo que estamos de ese lado. Que le gente sea feliz durante el mundial para nosotros es maravilloso". Y remarcó que "la gente necesita una alegría y se la estamos dando".

Remarcó también el proceso vivido: "es muy importante el camino, de haberlo disfrutado y a su vez compartirlo con la familia. Es una posibilidad que me dio el futbol y la selección argentina". "Desde el primer día que asumimos nuestra idea es que la selección argentina es de todos. Hemos sumado un montón de jugadores y sobre todo un grupo espectacular que se va a matar por esta camiseta. Sabíamos que con el tiempo estos jugadores nos iban a dar alegrías y si no eran de resultado deportivo si de compromiso por la camiseta".