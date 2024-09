Los Pumas le ganaron 29-28 a Sudáfrica en Santiago del Estero

En un desenlace espectacular, Los Pumas lograron una victoria histórica de 29-28 sobre Sudáfrica en el Rugby Championship , manteniendo viva la esperanza de obtener el título. El seleccionado argentino no solo superó a los campeones del mundo , sino que también consiguió vencer a los tres gigantes del hemisferio sur (Springboks, All Blacks y Wallabies) en un mismo torneo, un logro sin precedentes.

Al encuentro ante los bicampeones del mundo, los dirigidos por Felipe Contepomi llegaban con dos triunfos y dos derrotas. En la fecha pasada, en Santa Fe, Argentina se quedó con un triunfo inolvidable ante Australia por 67 a 27 y el récord de tantos ante los Wallabies. Además, el elenco albiceleste tuvo un gran debut en Nueva Zelanda, donde consiguió otra victoria histórica.

A los tres minutos de iniciado el juego, después de un scrum jugado muy cerca del in goal, Aphelele Fassi apoyó el primer try del partido. Convirtió Handre Pollard para que Sudáfrica comience ganando 7-0.

La defensa argentina intentó contener el embate de los Springboks, pero a los siete minutos los bicampeones del mundo volvieron a apoyar. Esta vez fue Jesse Kriel, que con la conversión de Pollard estiró la diferencia 14-0.

En su intento por frenar la ofensiva sudafricana, el seleccionado argentino cayó en la indisciplina, permitiendo a Pollard sumar un penal que amplió la ventaja a 17-0. Sin embargo, la reacción de los dirigidos por Felipe Contepomi no tardó en llegar: Mateo Carreras se escapó por la izquierda y apoyó el primer try para Los Pumas, con Tomás Albornoz convirtiendo para acortar distancias, 17-7.

A partir de ahí, el partido se equilibró. Argentina comenzó a tener mayor protagonismo en ataque y, a los 21 minutos, Pablo Matera apoyó otro try para descontar aún más. Albornoz volvió a sumar con la conversión, dejando el marcador 17-14. Cinco minutos después, Joel Sclavi anotó un nuevo try, y aunque Albornoz no acertó la conversión, Los Pumas lograron darle vuelta al partido, quedando 19-17.

image.png

El final del primer tiempo fue favorable para Argentina, que sumó otro try por intermedio de Albornoz. Tras haber fallado un penal y una conversión, el apertura se redimió al apoyar él mismo y convertir, poniendo el marcador 26-17. Pero contra Sudáfrica, los errores se pagan caro: a los 38 minutos, Cobus Reinach anotó un try para los Springboks, cerrando la primera mitad con un ajustado 26-22 a favor de Argentina.

Embed ¡AMAGUE Y TRY! Linda jugada de Tomi Albornoz para llegar al try de #LosPumas vs. los Springboks.



Mirá el #RugbyChampionship en #DisneyPlus.#PUMASxESPN pic.twitter.com/lNse1Tis3r — ScrumRugby (@ScrumESPN) September 21, 2024

El segundo tiempo comenzó de manera similar al inicio del partido, con Sudáfrica dominando y Argentina intentando contener la ofensiva. A los tres minutos, Pollard sumó un penal, dejando a su equipo a un punto (26-25). La indisciplina volvió a castigar a los argentinos cuando, a los 9 minutos, Manie Libbok, recién ingresado, anotó un penal que puso a los Springboks nuevamente en ventaja, 28-26.

Pero Los Pumas no se rindieron. Siguieron presionando, buscando los espacios y obligando a su rival a cometer errores. A los 28 minutos, Albornoz tuvo otra oportunidad desde los palos y no falló, devolviendo la ventaja a Argentina por la mínima, 29-28. El cierre del partido fue de pura tensión, pero Los Pumas lograron mantener el resultado y escribir una página más en su historia, arrebatándole el invicto a los bicampeones del mundo.

Cómo sigue el calendario de Los Pumas para lo que resta de 2024

Tras su reciente y memorable victoria sobre Sudáfrica en Argentina, Los Pumas se preparan para viajar a territorio sudafricano y disputar el último partido del Rugby Championship 2024.

El encuentro tendrá lugar en el Mbombela Stadium, en Nelspruit, donde el equipo dirigido por Felipe Contepomi se medirá nuevamente contra los Springboks este sábado a las 12:05, como parte de la sexta y última fecha del torneo que reúne a los cuatro seleccionados más importantes del hemisferio sur.

image.png

Con el final del Rugby Championship, los jugadores argentinos retornarán a sus respectivos clubes. Luego, volverán a reunirse para la ventana internacional de noviembre, que se disputará en Europa. El primer desafío será el sábado 9, en el Stadio Friuli de Udine, donde enfrentarán a la Italia dirigida por Gonzalo Quesada.

Posteriormente, el viernes 15, se medirán contra Irlanda en el Aviva Stadium de Dublín, y cerrarán la gira y la temporada el viernes 22, enfrentando a Francia en el Stade de France, en París.

