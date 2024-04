Matías Módolo y el clásico: "Será un partido distinto a todos"

El Lobo tendrá una baja sensible: el Pulga Rodríguez no podrá estar por la expulsión sufrida en el empate en un gol ante Güemes en Santiago. “El desafío es trabajar para reemplazarlo, pero hacerlo en sus características es imposible”.

Matías Módolo - DT Gimnasia El Lobo espera el clásico

El desembarco de Módolo

Módolo llegó a Gimnasia tras la salida de Marcelo Vázquez. “Llegamos porque el momento del equipo no era el deseado”, y dijo que los primeros objetivos que se plantearon “los fuimos logrando, como que no nos hagan goles en los primeros minutos y no perder de visitante”.

“Llegamos con un plantel golpeado”, evaluó en dialogo en LMD4. “Tenemos una forma de trabajo muy intensa en campo”, dijo y resaltó la incidencia de los jugadores más experimentados. “Con lo que hay, que no es poco, vamos desarrollando una identidad”.

Una categoría durísima

Sobre el análisis de la Primera Nacional, el joven entrenador dijo que “es una divisional muy pareja, donde nadie se pudo cortar en la punta”, y que para hacer una buena campaña, “el despliegue y la regularidad son primordiales”.

“En esta divisional sin intensidad y sin despliegue es difícil competir. Hoy el fútbol es más intenso que de calidad”, y destacó que si lo logran esas características, “vamos camino a ser un gran equipo. Hay que combatir, pero eso no significa rifar la pelota”.

“Se puede y se trabaja el ser intenso. Con cinco sustituciones, la tarea de los jugadores tiene que durar 60 minutos, y después puede entrar un compañero a terminar la tarea”, dijo el estratega del futbol profesional de Gimnasia.

Sobre su carrera como entrenador con tan pocos años, indicó que no es un problema. “El respeto y la autoridad te la ganas con capacidad y un buen trato, no por la edad”, y marcó que los futbolistas grandes “son quienes deben ayudar en la idea, y esta no es la excepción”.