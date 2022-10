Max Verstappen bicampeón de la Fórmula 1

El reglamento de la Fórmula 1 indica que el lapso máximo para la reanudación es de tres horas, sin embargo la lluvia no cesaba en Japón. Luego de que se realizaron numerosas pruebas con el auto de seguridad y tras más de dos horas de parate la Dirección de Carrera definió que el espectáculo podía continuar pero con una particularidad: no se correría por el total de vueltas sino por tiempo, a 40 minutos.

Max Verstappen, you are a DOUBLE WORLD CHAMPION! | Max wins his second Drivers' Championship