Audi se suma a la Fórmula 1 y Porsche también lo haría en un futuro

Mientras se aguarda conocer mayores detalles, que se oficializarán a fin de año, se estima que el desarrollo del monoplaza se llevará adelante luego de una vinculación de Audi con Sauber, que hoy en día tiene su espacio cubierto en la divisional bajo el nombre de Alfa Romeo, quien usa motores que le provee Ferrari.

“La Fórmula 1 es tanto un escenario global para nuestra marca como un laboratorio de desarrollo altamente desafiante”, detalló el presidente de Audi Markus Duesmann.

El directivo aseguró: “Con las nuevas reglas, ahora es el momento adecuado para entrar. Al fin y al cabo, la Fórmula 1 y Audi persiguen objetivos claros de sostenibilidad”.

“La combinación de altas prestaciones y competición es siempre un motor de innovación y transferencia de tecnología en nuestra industria. Con las nuevas normas, ahora es el momento adecuado para que nos impliquemos”, añadió.

Este desembarco del Grupo Volkswagen a la F1 tiene también el ojo puesto en el acuerdo que harán con Red Bull para el desarrollo de motores tras la salida de Honda de ese equipo.

“Estoy encantado de dar la bienvenida a Audi a la Fórmula 1, una marca automotriz icónica, pionera e innovadora tecnológicamente. Es un momento importante para nuestro deporte, que destaca la enorme fortaleza que tenemos como plataforma global que sigue creciendo", aseguró.

Luego, profundizó: "Es un gran reconocimiento y una muestra de que nuestro paso a motores híbridos de combustible sostenible en 2026 es una solución para el futuro del sector automotriz. Todos estamos deseando ver el logo de Audi en la parrilla y escucharemos más detalles sobre sus planes a su debido tiempo”, aseguró el director de la F1, Stefano Domenicali.

No es menor el tema de las modificaciones que aplicará la empresa reina del automovilismo que es propiedad de Liberty Media: en el 2026 se confeccionarán nuevos motores con el fin de hacerlos más sostenibles y rentables, aunque el foco está colocado en el 2030 y la idea de ser neutral en emisiones de carbono.

Audi joins Formula 1 | The next chapter in motorsport