Sebastián Vettel se retirá de la Fórmula Uno

"Ser piloto de carreras, nunca ha sido mi única identidad. Creo mucho en la identidad por quiénes somos y cómo tratamos a los demás más que por lo que hacemos. ¿Quién soy? Soy Sebastián, padre de tres hijos y esposo de una mujer maravillosa. Soy curioso y me fascinan fácilmente las personas apasionadas o hábiles, estoy obsesionado con la perfección. Soy tolerante y siento que todos tenemos el mismo derecho a vivir, no importa cómo seamos, de dónde venimos y a quién amamos", expresó.

image.png

"Me encanta estar al aire libre y amo la naturaleza y sus maravillas. Soy terco e impaciente. Puedo ser realmente molesto. Me gusta hacer reír a la gente, me gusta el chocolate y el olor a pan fresco. Mi color favorito es el azul. Creo en el cambio y el progreso y que cada poquito hace la diferencia. Soy optimista y creo que la gente es buena. Además de las carreras, formé una familia y me encanta estar cerca de ellos. He desarrollado otros intereses fuera de la Fórmula Uno. Mi pasión por las carreras y la Fórmula Uno viene con mucho tiempo que pasé lejos de ellos y requiere mucha energía", continuó.

Sobre sus sensaciones actuales, recalcó: "Comprometerme con mi pasión como lo hice y como creo que es correcto, ya no va de la mano con mi deseo de ser un gran padre y esposo. La energía que se necesita para volverse uno con el auto y el equipo, para perseguir la perfección, requiere enfoque y compromiso. Mis objetivos han pasado de ganar carreras y luchar por campeonatos a ver crecer a mis hijos, transmitirles mis valores, ayudarlos cuando se caen, escucharlos cuando me necesitan, no tener que despedirse y lo más importante, poder aprender. de ellos y dejar que me inspiren. Los niños son nuestro futuro".

image.png

En esta línea, dijo: "Además, siento que hay mucho que explorar y aprender sobre la vida y sobre mí. Hablando del futuro, siento que vivimos tiempos muy decisivos. Y la forma en que todos demos forma a estos próximos años determinará nuestra vida. Mi pasión viene con ciertos aspectos que me desagradan. Es posible que se resuelvan en el futuro, pero la voluntad de aplicar ese cambio debe fortalecerse mucho más y debe conducir a la acción hoy. Hablar no es suficiente y no podemos darnos el lujo de esperar. No hay alternativa. La carrera está en marcha".

"¿Mi mejor carrera? Aún por venir. Creo en avanzar y seguir adelante. El tiempo es una calle de sentido único y quiero ir con los tiempos. Mirar hacia atrás solo te retrasará. Espero correr por pistas desconocidas y encontraré nuevos desafíos. Las marcas que dejé en el camino permanecerán hasta el momento y la lluvia las borrará. Se colocarán nuevos. El mañana pertenece a los que dan forma al hoy. La próxima esquina está en buenas manos ya que la nueva generación ya la ha doblado. Creo que todavía hay una carrera por ganar. Adiós y gracias por dejarme compartir el track con ustedes. Me encanta cada parte de ella", concluyó.

image.png

El mensaje sorprendió a la Fórmula Uno

Mike Krack, director del equipo Aston Martin Aramco Cognizant, resaltó las aptitudes del alemán: “Sebastian es un excelente piloto, rápido, inteligente y estratégico, y por supuesto vamos a extrañar esas cualidades. Sin embargo, todos hemos aprendido de él, y el conocimiento que hemos obtenido al trabajar con él seguirá beneficiando a nuestro equipo mucho después de su partida”.

Vettel, de 35 años, se encuentra tercero en la lista de ganadores de Grandes Premios de todos los tiempos, con 53 victorias, solo por detrás de Lewis Hamilton (103) y Michael Schumacher (91).

image.png

El equipo Mercedes, por su lado, manifestó: “Qué carrera. Felicidades por todos tus logros y gracias por todos los recuerdos y divertidas batallas en la pista. Te extrañaremos”.

