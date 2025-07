Morena Beltrán explicó por qué Lucas Blondel, su novio, no es usado por el DT de Boca

Desde que Miguel Ángel Russo asumió como director técnico de Boca Juniors , Lucas Blondel dejó de ser una alternativa frecuente para el lateral derecho y pasó a ser un jugador completamente marginado. Aunque contó con minutos y protagonismo bajo la dirección de entrenadores anteriores como Fernando Gago y Diego Martínez , el exfutbolista de Tigre no jugó ni un solo minuto en la gestión actual del DT .

A pesar del mal momento deportivo, desde el entorno del jugador sostienen que no hay conflictos personales ni reproches hacia el entrenador.

La razón que dio Morena Beltrán sobre por qué no juega Blondel en Boca

Según su análisis, Blondel no se adapta al planteamiento táctico que implementa Russo, quien opta por un sistema que prescinde de volantes externos tradicionales y exige diferentes características en los laterales. “La verdad es que tampoco encaja en el esquema. Boca no juega con un 8 clásico...”, comentó, sugiriendo que las habilidades del futbolista no se ajustan a las demandas del entrenador.