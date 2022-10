Just Fontaine, ex futbolista francés, tiene el récord de más goles anotados en una sola Copa del Mundo, el jugador logró convertir 13 goles en el año 1958, cuando se jugó la primera Copa Mundial de la FIFA en un país nórdico.

guillermo stabile seleccion argentina.jpg Guillermo Stabile está en el ranking FIFA de los jugadores más goleadores en un mundial

Siguiendo con el ranking de FIFA de los jugadores mundialistas que más goles marcaron en la misma edición, detallamos que también se encuentra el argentino Guillermo Stabile. El ex futbolista de llegó a convertir 8 goles -en 4 partidos- en la Copa Mundial de 1930 que se desarrolló en Uruguay. En ese año, la Selección Argentina fue subcampeona del mundo.

Guillermo Stabile hizo su carrera profesional en Sportivo Metán y Huracán en Argentina, luego fue transferido y continuó disputando encuentros en Genoa y Napoli de Italia; finalmente jugó en Red Star Saint-Ouen, equipo francés.

Una vez retirado como jugador de fútbol, Stabile también fue entrenador pasando por clubes como el Red Star Saint-Ouen, Huracán, San Lorenzo, Estudiantes de La Plata, Ferro y Racing Club.

Stabile fue DT de la Selección Argentina y uno de los más ganadores

Guillermo Stábile fue DT de la Selección Argentina entre 1941 y 1961. En ese lapso ganó seis copas América y un Panamericano. Es el técnico más ganador de la historia.

Para muchos historiadores, fue la época dorada del fútbol argentino que no se pudo plasmar en títulos mundiales porque no hubo copas del mundo debido a la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) y en Brasil 50 y Suiza 54 Argentina no estuvo por decisión del gobierno nacional de entonces.

Sin embargo, en Suecia 58 -en el regreso de la Selección a los mundiales tras 24 años- el equipo fue con la certeza de que sería campeón del mundo “con la camiseta” y se encontró con un cachetazo histórico. Fue el denominado “desastre de Suecia” en el que el equipo nacional quedó eliminado en primera ronda con una humillante goleada en contra por 6-1 ante Checoslovaquia.

image.png Guillermo Stabile también fue entrenador de la Selección Argentina en competencias FIFA

