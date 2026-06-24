Mundial 2026: Brasil goleó a Escocia y terminó líder del Grupo C

Brasil derrotó 3 a 0 a Escocia y terminó como líder del Grupo C del Mundial 2026 , al completarse la tercera fecha. Vinicius convirtió dos goles, mientras que Matheus Cunha selló la victoria que dejó al seleccionado sudamericano en lo más alto.

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Brasil abrió rápidamente el marcador a los 7 minutos, cuando Vinicius encontró el espacio para superar a la defensa escocesa. El delantero volvió a aparecer a los 48, apenas comenzado el segundo tiempo, para ampliar la ventaja.

A los 60 minutos, Cunha marcó el tercero y sentenció el encuentro. Con este resultado, Brasil llegó a siete puntos y terminó invicto, con dos triunfos, un empate y una diferencia de gol de +6.

En el otro partido de la zona, Marruecos venció 4 a 2 a Haití. Achraf Hakimi convirtió a los 39 minutos, Ismael Saibari marcó a los 46, Soufiane Rahimi anotó a los 77 y Yassine cerró la cuenta a los 89.

Haití había conseguido ponerse en ventaja a los 10 minutos por un gol en contra de Bono. Isidor convirtió el segundo tanto a los 43, pero el seleccionado africano reaccionó y se quedó con la victoria.

Marruecos también llegó a siete unidades, aunque finalizó segundo por tener una diferencia de gol de +3.

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Escocia deberá esperar

Escocia terminó tercera con tres puntos y una diferencia de gol de -3. Ahora deberá esperar los resultados de las demás zonas para saber si puede avanzar como uno de los mejores terceros.

Haití cerró el Grupo C sin puntos, con tres derrotas y una diferencia de gol de -6, por lo que quedó eliminado del Mundial 2026.