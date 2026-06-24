Mundial 2026: Brasil goleó a Escocia y terminó líder del Grupo C

Brasil derrotó 3 a 0 a Escocia y terminó como líder del Grupo C del Mundial 2026, al completarse la tercera fecha. Vinicius convirtió dos goles, mientras que Matheus Cunha selló la victoria que dejó al seleccionado sudamericano en lo más alto.
Brasil abrió rápidamente el marcador a los 7 minutos, cuando Vinicius encontró el espacio para superar a la defensa escocesa. El delantero volvió a aparecer a los 48, apenas comenzado el segundo tiempo, para ampliar la ventaja.
A los 60 minutos, Cunha marcó el tercero y sentenció el encuentro. Con este resultado, Brasil llegó a siete puntos y terminó invicto, con dos triunfos, un empate y una diferencia de gol de +6.
Marruecos ganó y avanzó como segundo
En el otro partido de la zona, Marruecos venció 4 a 2 a Haití. Achraf Hakimi convirtió a los 39 minutos, Ismael Saibari marcó a los 46, Soufiane Rahimi anotó a los 77 y Yassine cerró la cuenta a los 89.
Haití había conseguido ponerse en ventaja a los 10 minutos por un gol en contra de Bono. Isidor convirtió el segundo tanto a los 43, pero el seleccionado africano reaccionó y se quedó con la victoria.
Marruecos también llegó a siete unidades, aunque finalizó segundo por tener una diferencia de gol de +3.
Escocia deberá esperar
Escocia terminó tercera con tres puntos y una diferencia de gol de -3. Ahora deberá esperar los resultados de las demás zonas para saber si puede avanzar como uno de los mejores terceros.
Haití cerró el Grupo C sin puntos, con tres derrotas y una diferencia de gol de -6, por lo que quedó eliminado del Mundial 2026.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.