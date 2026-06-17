Mundial 2026: Estados Unidos y Australia buscan sellar su clasificación en el Grupo D

El duelo correspondiente a la fecha 2 del grupo D del Mundial se jugará el próximo viernes 19 de junio a las 16:00 (hora Argentina).

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Ambos comenzaron su participación con victorias y comparten el liderato del Grupo D, por lo que un nuevo triunfo les garantizará el pase a los dieciseisavos de final con una jornada de anticipación.

Estados Unidos dejó una gran imagen en su estreno y goleó 4-1 a Paraguay para ratificar su condición de candidato. La ventaja llegó apenas iniciado el encuentro con un gol en propia puerta de Damián Bobadilla, mientras que Folarin Balogun firmó un doblete y Giovanni Reyna completó la exhibición con un verdadero golazo.

Australia, por su parte, igualó a los norteamericanos en lo más alto de la clasificación gracias a su sólido triunfo por 2-0 sobre Turquía. Los Socceroos resolvieron el partido con los goles de Nestory Irankunda y Connor Metcalfe, en un debut que alimentó la ilusión de avanzar de ronda y los dejó a un paso de asegurar su continuidad en el torneo.

El historial entre Estados Unidos y Australia no cuenta con antecedentes en Mundiales, por lo que este será un choque inédito. En los cuatro amistosos internacionales disputados entre ambos, el conjunto estadounidense obtuvo dos victorias, los oceánicos se impusieron una vez y también se registró un empate.

El árbitro designado para el encuentro es Felix Zwayer.

Formato del Mundial 2026

La 23ª edición del certamen es la más extensa desde la creación del torneo en Uruguay 1930, con 48 participantes por primera vez en la historia.

Las selecciones están repartidas en 12 grupos de cuatro equipos. Los dos primeros de cada zona, junto con los ocho mejores terceros, accederán a los dieciseisavos de final, instancia desde la que comenzarán los cruces de eliminación directa rumbo al título.

De los ocho mejores terceros clasificados, cinco enfrentarán a los líderes de los grupos E, G, I, K y L. Los otros tres tendrán como rivales a los primeros de las zonas A, B y D, donde estarán sembrados los anfitriones México, Canadá y Estados Unidos.

Fecha y rival de Estados Unidos en el próximo partido del Mundial

Grupo D - Fecha 3: vs Turquía: 25 de junio - 23:00 (hora Argentina)

Fecha y rival de Australia en el próximo partido del Mundial

Grupo D - Fecha 3: vs Paraguay: 25 de junio - 23:00 (hora Argentina)

Horario Estados Unidos y Australia, según país

Argentina: 16:00 horas

Colombia y Perú: 14:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas

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FUENTE: BsAs (DataFactory)