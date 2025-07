Mundial de Clubes: cómo quedó el cuadro de los cuartos de final y cuándo se juegan

Viernes 4 de julio - 15:00 ET / 16:00 ARG: Fluminense vs. Al Hilal (Camping World Stadium, Orlando)

Viernes 4 de julio - 21:00 ET / 22:00 ARG: Palmeiras vs. Chelsea (Lincoln Financial Field, Philadelphia)

Sábado 5 de julio - 12:00 ET / 13:00 ARG: PSG vs. Bayern Munich (Mercedes Benz Stadium, Atlanta)

Sábado 5 de julio - 16:00 ET / 17:00 ARG: Real Madrid vs. Borussia Dortmund (MetLife Stadium, New York)

• Semifinales

Martes 8 de julio - 15:00 ET / 16:00 ARG (MetLife Stadium, New York)

Miércoles 9 de julio - 15:00 ET / 16:00 ARG (MetLife Stadium, New York)

• Final

Domingo 13 de julio - 15:00 ET / 16:00 ARG (MetLife Stadium, New York)

Los de Inzaghi hicieron historia ante el equipo de Pep Guardiola. Sorpresa en el Mundial de Clubes: Manchester City perdió 4-3 con Al Hilal.

• Octavos de Final - Resultados

Palmeiras 1-0 Botafogo (Lincoln Financial Field, Philadelphia)

Benfica 1-4 Chelsea (Bank of America Stadium, Charlotte)

PSG 4-0 Inter Miami (Mercedes Benz Stadium, Atlanta)

Flamengo 2-4 Bayern Munich (Hard Rock Stadium, Miami)

Inter de Milán 0-2 Fluminense (Bank of America Stadium, Charlotte)

Manchester City 3-4 Al Hilal (Camping World Stadium, Orlando)

Real Madrid 1-0 Juventus (Hard Rock Stadium, Miami)

Borussia Dortmund 2-1 Rayados de Monterrey (Mercedes Benz Stadium, Atlanta)

El Paris Saint-Germain avanzó a los cuartos de final del Mundial de Clubes tras vencer por 4-0 al Inter Miami. Qué dijo Messi tras la eliminación del Inter Miami del Mundial de Clubes.

Calendario completo del Mundial de Clubes 2025

Sábado 14 de junio

Inter Miami 0-0 Al Ahly FC (Hard Rock Stadium, Miami)

Domingo 15 de junio

Bayern Múnich 10-0 Auckland City FC (TQL Stadium, Cincinnati)

Paris Saint-Germain 4-0 Atlético Madrid (Rose Bowl Stadium, Los Angeles)

Botafogo 2-1 Seattle Sounders (Lumen Field, Seattle)

Palmeiras 0-0 Porto (MetLife Stadium, New York)

Lunes 16 de junio

Chelsea 2-0 LAFC (Mercedes Benz Stadium, Atlanta)

Boca 2-2 Benfica (Hard Rock Stadium, Miami)

Flamengo 2-0 Espérance Sportive (Lincoln Financial Field, Philadelphia)

Martes 17 de junio

Fluminense 0-0 Borussia Dortmund (MetLife Stadium, New York)

River Plate 3-1 Urawa Red Diamonds (Lumen Field, Seattle)

Ulsan HD 0-1 Mamelodi Sundowns (Inter&Co Stadium, Orlando)

Monterrey 1-0 Inter de Milán (Rose Bowl Stadium, Los Angeles)

Miércoles 18 de junio

Manchester City 2-0 Wydad AC (Lincoln Financial Field, Philadelphia)

Real Madrid 1-1 Al Hilal (Hard Rock Stadium, Miami)

Pachuca 1-2 FC Salzburgo (TQL Stadium, Cincinnati)

Juventus 5-0 Al Ain FC (Audi Field, Washington D.C.)

Jueves 19 de junio

Palmeiras 2-0 Al Ahly FC (MetLife Stadium, New York)

Inter Miami 2-1 Porto (Mercedes Benz Stadium, Atlanta)

Seattle Sounders 1-3 Atlético Madrid (Lumen Field, Seattle)

París Saint Germain 0-1 Botafogo (Rose Bowl Stadium, Los Angeles)

Viernes 20 de junio

Benfica 6-0 Auckland City FC (Inter&Co Stadium, Orlando)

Flamengo 3-1 Chelsea (Lincoln Financial Field, Philadelphia)

LAFC 0-1 Espérance Sportive (Geodis Park, Nashville)

Boca Juniors 1-2 Bayern Múnich (Hard Rock Stadium, Miami)

Sábado 21 de junio

Borussia Dortmund 4-3 Mamelodi Sundowns FC (TQL Stadium, Cincinnati)

Inter de Milán 2-1 Urawa Red Diamonds (Lumen Field, Seattle)

Fluminense 4-2 Ulsan HD (MetLife Stadium, New York)

River Plate 0-0 Monterrey (Rose Bowl Stadium, Los Angeles)

Domingo 22 de junio

Juventus 3-1 Wydad AC (Lincoln Financial Field, Philadelphia)

Real Madrid 3-1 Pachuca (Bank of America Stadium, Charlotte)

FC Salzburgo 0-0 Al Hilal (Audi Field, Washington D.C.)

Manchester City 6-0 Al Ain FC (Mercedes Benz Stadium, Atlanta)

Lunes 23 de junio

Atlético Madrid 1-0 Botafogo (Rose Bowl Stadium, Los Angeles)

París Saint Germain 2-0 Seattle Sounders (Lumen Field, Seattle)

Porto 4-4 Al Ahly FC (MetLife Stadium, New York)

Inter Miami 2-2 Palmeiras (Hard Rock Stadium, Miami)

Martes 24 de junio

Benfica 1-0 Bayern Múnich (Bank of America Stadium, Charlotte)

Boca Juniors 1-1 Auckland City FC (Geodis Park, Nashville)

Flamengo 1-1 LAFC (Camping World Stadium, Orlando)

Chelsea 3-0 Espérance Sportive (Lincoln Financial Field, Philadelphia)

Miércoles 25 de junio

Borussia Dortmund 1 vs. Ulsan HD 0 (TQL Stadium, Cincinnati)

Fluminense 0 vs. Mamelodi Sundowns FC 0 (Hard Rock Stadium, Miami)

Monterrey 4 vs. Urawa Red Diamonds 0 (Rose Bowl Stadium, Los Angeles)

River Plate 0 vs. Inter de Milán 2 (Lumen Field, Seattle)

Jueves 26 de junio

Juventus 2 vs. Manchester City 5 (Camping World Stadium, Orlando)

Wydad AC 1 vs. Al Ain FC 2 (Audi Field, Washington D.C.)

Pachuca 0 vs. Al Hilal 2 (Geodis Park, Nashville)

Real Madrid 3 vs. FC Salzburgo 0 (Lincoln Financial Field, Philadelphia)