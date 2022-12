El duelo de europeos abre la jornada de domingo desde las 12 del mediodía con arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela. El partido se disputará en el estadio Al Thumama, con capacidad para cerca de 45.000 espectadores.

El campeón del mundo comenzó a paso arrollador su andar en el Mundial con sólidas victorias ante Australia y Dinamarca. Sin embargo en la última jornada cayó, con mayoría de suplentes, ante Túnez. A pesar de la derrota Francia clasificó como puntera del grupo D.

Por su parte Polonia viene de sufrir y hacer cuentas para sacar su boleto a octavos. Luego de la derrota 2 a 0 ante Argentina el conjunto liderado por Robert Lewandowski clasificó por mejor diferencia de goles respecto a México.

La jornada de domingo se completará con el choque entre el puntero del grupo B, Inglaterra, y el sorprendente Senegal que eliminó al Ecuador de Alfaro. El partido se disputará desde las 16 en el estadio Al Bayt con arbitraje del salvadoreño Iván Barton.

Inglaterra es de los pocos punteros que no perdió (sólo empató frente a Estados Unidos) y llega con un andamiaje aceitado al cruce de octavos.

Por su parte el conjunto africano viene envalentonado luego de la gran victoria ante Ecuador que le permitió pasar la fase de grupos.

