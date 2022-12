319695651_893880644947705_7605685276898675169_n (2).jpg El Lionel Messi de goma trajo suerte para el Mundial Qatar 2022.

La historia del escultor

José de Vega es oriundo de San Salvador de Jujuy, tiene 60 años y desde hace 5 que se desempeña como escultor confeccionando diferentes figuras, como ser animales, con neumáticos y otros materiales que recicla.

Antes de dedicarse a confeccionar estas esculturas, era preceptor en un colegio secundario y luego trabajó como bibliotecario en la UNJU.

A la par de eso, en sus ratos libres hacía soldadura y al jubilarse empezó con la carpintería metálica. Pese a que su rubro era otro, siempre se inclinó por oficios relacionados al arte hasta que encontró lo suyo: vio un video en el que una persona hacia muñecos con goma, eso le gustó y le puso "manos a la obra".

"Agarré una goma, quise empezar a cortar y no me salía pero no me di por vencido. Dejé los fierros y me dediqué a eso completamente. Mi familia me decía que no deje la herrería pero yo quería hacer esto hasta que logré confeccionar macetas", comentó.

Las vendía en la feria, un día un hombre se le acercó y le hizo un desafío, "me pidió que haga un cóndor, un cactus y una llama en una semana para exhibirlos en el Festival Cine de las Alturas. Le dije que sí y lo hice, ahí descubrí que podía crear más cosas".

Señaló que después de eso, confeccionó más animales autóctonos, "yo no me formé en esto, pero veo una foto de algo y lo hago. Las esculturas tienen armazón de hierro y están recubiertas con neumáticos de moto, bici y auto. Va todo agarrado con tornillo y alambre, y está pintado con pintura sintética".

En su automóvil sale habitualmente a recorrer basurales para buscar neumáticos y también la gente que lo conoce junta y se los regala, contó.