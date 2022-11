WOS - LUZ DELITO

Las canciones de cada selección

Corea del Sur: Idol (BTS)

BTS () 'IDOL' Official MV

Arabia Saudita: Al Saudia (Rashad Al Majeb)

Al Saudia

Marruecos: Allez Allez Maroc (Hamid Bouchnak)

Hamid Bouchnak - Allez Allez Maroc - Les lions de l'Atlas_Clip Officiel_

México: La Negra (La hija del mariachi)

La hija del mariachi - La Negra. CD1

Países Bajos: Love Tonight (Shouse)

Love Tonight

Polonia: Balkanica (Piersi)

PIERSI - Bakanica (Official Video) [HD]

Portugal: A minha casinha (Xutos)

A Minha Casinha

Croacia: Svijet Voli Pobjednike (Colonia)

Colonia - Svijet voli pobjednike (Official Video)

Dinamarca: Re Sepp ten (VM Holdet)

Dodo Og Herrelandsholdet - Re-Sepp-Ten (Vi Er Røde, Vi Er Hvide) (Official Music Video)

Ecuador: Ecuador si se puede (Damiano)

Ecuador, Si Se Puede

Inglaterra: One Kiss (Dua Lipa)

Calvin Harris, Dua Lipa - One Kiss (Official Video)

España: Mi gran noche (Raphael)

raphael - mi gran noche (letra)

Francia: Song 2 (Blur)

Blur - Song 2 (Official Music Video)

Alemania: When we stand together (Nickelblack)

Nickelback - When We Stand Together

Senegal: Oofeets (Sarkodie)

Sarkodie - Oofeets ft. Prince Bright [Buk Bak] (Official Video)

Irán: Iran1400 (HM)

Iran1400

Japón: Syori no emi wo kimi to (Ukasuka)

Music Video

Australia: Down Under (Men at work) y On my mind (Powderfinger)

Men At Work - Down Under (Official HD Video)

Diplo & SIDEPIECE - On My Mind (Official Audio)

Bélgica: Deviltime (MC Devil)

Belgian Red Devils official euros 2020 song // Its deviltime!

Brasil: Esquentado o couro (Escola de samba)

Esquentando o couro

Canadá: 30.000 Feet (Northside Benji)

Ben Rector - 30,000 Feet

Camerún: Mbandjoh (Les Mytheurs)

LES RYTHMEURS ABC _ Mbandjoh ( clip officiel by Léo VOUK)

Costa Rica: El Otro Gol (Ghandi)

Gandhi - El otro Gol

Qatar: Al Majmoua (Hena Maak)

- () | 2021 | Mahmoud Al Turky - Ashmk

Serbia: Breathless (Conductorman) y Ozicko Kolo (Svetozar Gongo)

Uzicko kolo

Suiza: Freed From Desire (Gala)

GALA - Freed from desire [Official Video]

Túnez: Muhammed (Adnan Dogru)

Muhammed (Algeria)

Uruguay: Cumbia pa la selección (The la planta)

The La Planta - Cumbia pa la Selección -

Estados Unidos: Feel So Good (Mase)

Feels So Good

Gales: This is Wales (Barry Horns)

The Barry Horns: THIS IS WALES