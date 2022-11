Mundial Qatar 2022: Tini Stoessel estuvo en la cancha

image.png

La Triple T y su hermano, vestidos con la camiseta argentina fueron parte de este contexto a pura emoción y la llegada del triunfo tan esperado. Las imágenes, rápidamente, se viralizaron en las redes sociales, al tiempo que de Paul se convertía en tendencia por su desempeño en la cancha.

Una vez que fueron vistos por los hinchas argentinos, rápidamente aparecieron fotografías de ellos en las redes sociales. Los hinchas de la Selección aprovecharon para sacarse fotos con la cantante, pedirle saludos y autógrafos. Mientras tanto, Rodrigo De Paul tenía un flojo primer tiempo ante el equipo del Tata Martino que luego pudo dar vuelta.

La palabra de Rodrigo De Paul en el Mundial Qatar 2022

"Por el respeto que nos hemos ganado en estos tres años, los equipos nos juegan distinto. Hoy México vino a plantarse con cinco defensores, muchos volantes y se cerraron atrás. No suelen jugar así. Por suerte lo sacamos adelante. Con el diez tenemos un arma importante. Sufrimos y por suerte apareció. A los que no estaban subidos al barco los invitamos a subirse. Este equipo pasó una prueba importante, no era un partido fácil, lo hicimos bien y ojalá que esto sea un envió para todo lo que viene", dijo Rodrigo De Paul después de la victoria.