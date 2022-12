"Cuando Scaloni, Ayala, Aimar y Samuel se hicieron cargo del equipo, él fue el único que creyó. Por algo César los aceptó, le gustó el proyecto, es un referente, una biblia del fútbol. Tenemos que estar agradecidos por tenerlo porque nos dio varios títulos y nos dio mucho", añadió.

daniel rana valencia.jpg Rana Valencia con la camiseta de la Selección Argentina.

Valencia también hizo referencia a Diego Maradona y a Lionel Messi, destacando que "ambos tienen distintas personalidades, Messi está criado a lo europeo, pero el otro era pueblo, lo sentía. Son distintos. Lio se merece tener este mundial, es un tipo que vive feliz y quiere hacer feliz a su pueblo".

Asimismo recordó cuando fue campeón mundial y mencionó que después de la final ante Holanda no fue a los festejos y se volvió a Jujuy, "Menotti no entendía, 'vos estás loco' me decía. Yo quería ver a mi mamá y a mis amigos, habíamos estado 5 meses concentrados. Toqué la copa mucho tiempo después", afirmó entre risas.

Por último, Rana habló sobre lo que significa jugar al fútbol: "es muy difícil explicar esto, la pasión que tenemos no la tienen en otra parte. Para mi es lo mismo jugar en Jujuy que en una cancha de Inglaterra. Yo jugaba con figuras mundiales, pero nunca miraba eso, yo solo jugaba a la pelota. No jugaba al fútbol, jugaba a la pelota".

Rana Valencia habló del presente de la Selección Argentina