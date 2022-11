Lionel Scaloni tras la derrota en el debut del Mundial Qatar 2022 (1).jpg Lionel Scaloni tras la derrota en el debut del Mundial Qatar 2022

"Perder nunca está bueno, sobre todo dando la sensación de que el partido se nos escapa con nada. Nunca es bueno, no se elige cuando perder, veníamos de una dinámica positiva” agregó Scaloni y enfatizó que “por suerte todavía tenemos dos partidos por delante y lo vamos a sacar", dijo con énfasis.

Sobre el partido, dijo que el primer tiempo “creo que fue todo nuestro y en situaciones de fuera de juego en otro momento era gol. En el entretiempo dijimos que el partido era extraño, que un gol cambia todo y fue así. Nos empatan y la siguiente jugada nos hacen el 2-1", analizó.

Sobre como terminaron los jugadores, el entrenador destacó que "están como todos, doloridos, pensando en el resultado adverso y pensando en dar vuelta. Al final se trata de dar vuelta".

"Respetamos 100% a Arabia como respetamos a todos. Vuelvo a repetir que era un buen equipo, con jugadores capaces. Lo que viene es seguir adelante, enfrentar a un rival complicado como México. Es lo que vamos a intentar conseguir, los partidos hay que ganarlos", marcó.

"Veníamos bien, mejor no podíamos venir. Pero es fútbol, el Mundial y las grandes competiciones tienen estas cosas. No te da tiempo a equivocarte. Pasó así, y en el peor de los momentos que llegamos acá. No hay otra lectura, vamos a levantarnos y seguir y ganar los dos partidos", dijo el entrenador.

El vigente campeón de América se puso en ventaja con un penal de Lionel Messi a los 10 minutos de juego, pero recibió dos goles al inicio del segundo tiempo, marcados por Saleh Al Shehri y Salem Al Dawsari, que sentenciaron el primer batacazo de la competencia.

La derrota cortó un invicto de 36 partidos. Ahora el equipo que lidera Lionel Messi se quedó sin margen de error para disputar los últimos dos juegos del grupo ante México, el sábado 26, y ante Polonia, el miércoles 30.

Lautaro Martínez: "Nos equivocamos en el segundo tiempo”

El delantero del seleccionado argentino Lautaro Martínez reconoció que se equivocaron en el segundo tiempo, luego de la inesperada derrota con Arabia Saudita por 2 a 1 en el debut del Mundial de Qatar, por el grupo C.

"Nos equivocamos en el segundo tiempo y en esos detalles se marcan las diferencias. Tenemos que trabajar para lo que viene", analizó el atacante del Inter de Milán. "En el primer tiempo pudimos marcar más de un gol pero esto es un Mundial. Ahora tenemos que descansar y encarar lo que viene, son dos finales", lamentó.