Sadio Mané es un futbolista diferente que busca jugar el Mundial Qatar 2022 . Gana millones, pero no se compra autos, teléfonos o mansiones, sino utiliza ese dinero para ayudar a su pueblo en Senegal .

El futbolista que lucha por jugar la Copa del Mundo, es un ejemplo de lucha y solidaridad. Vivió y se crió en Bambali, su ciudad natal donde comenzó su amor por el fútbol. "Nadie en mi familia quería que fuera futbolista. Y yo estaba totalmente convencido de que cuando me fuera podría serlo. Lo único que me preocupaba era cómo", contó en el documental Made in Senegal.