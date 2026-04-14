EN VIVO: Un nuevo gol de Nacional ante Tolima

Nacional se lleva de momento una contundente victoria por 3 a 1 en el estadio Gran Parque Central, con los goles de Maxi Gómez (2' 2T), Sebastián Coates (18' 2T) y Nicolás López (41' 2T). Brayan Rovira había acercado en el marcador a la visita, en el minuto 79.

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Es de esperar que ambos equipos pongan todo para evitar repetir el resultado obtenido en su último partido y no terminar en empate en esta nueva jornada del torneo.

Nacional tiene el liderato del Grupo B con 4 unidades y 4 goles, mientras que El Vinotinto y Oro quiere dar pelea y repuntar en el torneo. Ocupa el tercer lugar y sumó 1 unidad, con 1 tanto.

El juez elegido para dirigir el partido en el estadio Gran Parque Central fue Yael Falcón Pérez.

Formación de Nacional hoy

El técnico Jorge Bava dispuso una formación 3-5-2 con Luis Mejía bajo los tres palos; Agustín Rogel, Sebastián Coates y Paolo Calione en la zaga; Baltasar Barcia, Luciano Boggio, Lúcas Rodríguez, Nicolás Rodríguez y Nicolás Lodeiro en la mitad de cancha; y Nicolás López y Maxi Gómez como delanteros.

Formación de Tolima hoy

Por su parte, Lucas González sale al ruedo con una estrategia 3-6-1, con el portero Neto Volpi; Jan Ángulo, Anderson Angulo, Daniel Pedrozo en el muro defensivo; Cristian Arrieta, Cristian Trujillo, Brayan Rovira, Junior Hernández, Jersson González y Adrián Parra en el centro del campo; y Luis Sandoval en la delantera.

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FUENTE: BsAs (DataFactory)