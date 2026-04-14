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14 de abril de 2026 - 20:55
Copa Libertadores

EN VIVO: Un nuevo gol de Nacional ante Tolima

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

Nacional vs Tolima: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del grupo B de la Copa Libertadores
BsAs (DataFactory)

Nacional se lleva de momento una contundente victoria por 3 a 1 en el estadio Gran Parque Central, con los goles de Maxi Gómez (2' 2T), Sebastián Coates (18' 2T) y Nicolás López (41' 2T). Brayan Rovira había acercado en el marcador a la visita, en el minuto 79.

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Las estadísticas del encuentro entre Nacional y Tolima de la Copa Libertadores:

  • Posesión: Nacional (58%) VS Tolima (42%)
  • Tiros al arco: Nacional (5) VS Tolima (3)
  • Fouls cometidos: Nacional (10) VS Tolima (17)
  • Pases Correctos: Nacional (248) VS Tolima (364)
  • Pases Incorrectos: Nacional (42) VS Tolima (58)
  • Recuperaciones: Nacional (7) VS Tolima (2)
  • Tarjetas Amarillas: Nacional (2) VS Tolima (3)
  • Tiros Libres: Nacional (0) VS Tolima (1)
Así llegan Nacional y Tolima

Es de esperar que ambos equipos pongan todo para evitar repetir el resultado obtenido en su último partido y no terminar en empate en esta nueva jornada del torneo.

Últimos resultados de Nacional en partidos de la Copa Libertadores

Nacional viene de un resultado igualado, 1-1, ante Coquimbo Unido.

Últimos resultados de Tolima en partidos de la Copa Libertadores

Tolima viene de empatar 0-0 ante Universitario..

Nacional tiene el liderato del Grupo B con 4 unidades y 4 goles, mientras que El Vinotinto y Oro quiere dar pelea y repuntar en el torneo. Ocupa el tercer lugar y sumó 1 unidad, con 1 tanto.

El juez elegido para dirigir el partido en el estadio Gran Parque Central fue Yael Falcón Pérez.

Formación de Nacional hoy

El técnico Jorge Bava dispuso una formación 3-5-2 con Luis Mejía bajo los tres palos; Agustín Rogel, Sebastián Coates y Paolo Calione en la zaga; Baltasar Barcia, Luciano Boggio, Lúcas Rodríguez, Nicolás Rodríguez y Nicolás Lodeiro en la mitad de cancha; y Nicolás López y Maxi Gómez como delanteros.

Formación de Tolima hoy

Por su parte, Lucas González sale al ruedo con una estrategia 3-6-1, con el portero Neto Volpi; Jan Ángulo, Anderson Angulo, Daniel Pedrozo en el muro defensivo; Cristian Arrieta, Cristian Trujillo, Brayan Rovira, Junior Hernández, Jersson González y Adrián Parra en el centro del campo; y Luis Sandoval en la delantera.

© 2020 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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