EN VIVO: Un nuevo gol de Nacional ante Tolima

Nacional se lleva de momento una contundente victoria por 3 a 1 en el estadio Gran Parque Central, con los goles de Maxi Gómez (2' 2T), Sebastián Coates (18' 2T) y Nicolás López (41' 2T). Brayan Rovira había acercado en el marcador a la visita, en el minuto 79.
Las estadísticas del encuentro entre Nacional y Tolima de la Copa Libertadores:
- Posesión: Nacional (58%)
VS
Tolima (42%)
- Tiros al arco: Nacional (5)
VS
Tolima (3)
- Fouls cometidos: Nacional (10)
VS
Tolima (17)
- Pases Correctos: Nacional (248)
VS
Tolima (364)
- Pases Incorrectos: Nacional (42)
VS
Tolima (58)
- Recuperaciones: Nacional (7)
VS
Tolima (2)
- Tarjetas Amarillas: Nacional (2)
VS
Tolima (3)
- Tiros Libres: Nacional (0)
VS
Tolima (1)
Así llegan Nacional y Tolima
Es de esperar que ambos equipos pongan todo para evitar repetir el resultado obtenido en su último partido y no terminar en empate en esta nueva jornada del torneo.
Últimos resultados de Nacional en partidos de la Copa Libertadores
Nacional viene de un resultado igualado, 1-1, ante Coquimbo Unido.
Últimos resultados de Tolima en partidos de la Copa Libertadores
Tolima viene de empatar 0-0 ante Universitario..
Nacional tiene el liderato del Grupo B con 4 unidades y 4 goles, mientras que El Vinotinto y Oro quiere dar pelea y repuntar en el torneo. Ocupa el tercer lugar y sumó 1 unidad, con 1 tanto.
El juez elegido para dirigir el partido en el estadio Gran Parque Central fue Yael Falcón Pérez.
Formación de Nacional hoy
El técnico Jorge Bava dispuso una formación 3-5-2 con Luis Mejía bajo los tres palos; Agustín Rogel, Sebastián Coates y Paolo Calione en la zaga; Baltasar Barcia, Luciano Boggio, Lúcas Rodríguez, Nicolás Rodríguez y Nicolás Lodeiro en la mitad de cancha; y Nicolás López y Maxi Gómez como delanteros.
Formación de Tolima hoy
Por su parte, Lucas González sale al ruedo con una estrategia 3-6-1, con el portero Neto Volpi; Jan Ángulo, Anderson Angulo, Daniel Pedrozo en el muro defensivo; Cristian Arrieta, Cristian Trujillo, Brayan Rovira, Junior Hernández, Jersson González y Adrián Parra en el centro del campo; y Luis Sandoval en la delantera.
© 2020 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
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