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14 de abril de 2026 - 20:59
Copa Libertadores

Estudiantes consiguió una victoria por 2 a 1 ante Cusco FC

Todo lo que dejó el duelo entre Estudiantes y Cusco FC: resumen, resultado, jugadas destacadas y cómo queda la tabla de la Copa Libertadores.

Estudiantes vs Cusco FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del grupo A de la Copa Libertadores
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Estudiantes consiguió una victoria por 2 a 1 ante Cusco FC
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En la fecha 2 del grupo A de la Copa Libertadores, el Pincha sumó de a tres en condición de local al vencer este martes a Cusco FC. Los goles para Estudiantes fueron anotados por Facundo Farías, al minuto 28 del primer tiempo después de una jugada, mientras que el tanto para que su equipo saliera triunfante lo convirtió Tiago Palacios cuando transcurrían 3' de la segunda mitad, otra vez de jugada. Lucas Colitto había puesto la igualdad transitoria en el minuto 31 de la primera etapa.

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Estudiantes tuvo la chance de aumentar la diferencia con el disparo de Gabriel Neves, que no pudo convertir al estrellar la pelota en el palo a los 62 minutos de la segunda etapa.

Tiago Palacios fue la figura del partido. El mediocampista de Estudiantes fue el autor de 1 gol, acertó 50 pases correctos y remató al arco 6 veces.

Otro jugador importante en el partido fue Facundo Farías. El mediocampista de Estudiantes fue el autor de 1 gol, acertó 20 pases correctos, quitó 2 pelotas y remató al arco 2 veces.

El director técnico de Estudiantes, Alexander Medina, planteó una estrategia 4-5-1 con Fernando Muslera en el arco; Eric Meza, Leandro González Pirez, Tomás Palacios y Gastón Benedetti en la línea defensiva; Mikel Amondarain, Lucas Piovi, Tiago Palacios, Facundo Farías y Edwuin Cetré en el medio; y Guido Carrillo en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por Alejandro Orfila se pararon con un esquema 4-5-1 con Pedro Díaz bajo los tres palos; Marlon Ruidías, Aldair Fuentes, Álvaro Ampuero y José Bolívar en defensa; Lucas Colitto, Diego Soto, Oswaldo Valenzuela, Joel Herrera y Gabriel Carabajal en la mitad de cancha; y Facundo Callejo en la delantera.

El árbitro José Cabero Rebolledo fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.

En la próxima fecha el Pincha recibirá a Flamengo y Cusco FC jugará de visitante frente a Independiente Medellín en el estadio Atanasio Girardot.

Estudiantes es el puntero del Grupo A, con 4 unidades, mientras que Cusco FC es el último sin puntos.

Cambios en Estudiantes
  • 62' 2T - Salieron Edwuin Cetré por Brian Aguirre, Facundo Farías por Alexis Castro y Lucas Piovi por Gabriel Neves
  • 73' 2T - Salió Guido Carrillo por Adolfo Gaich
Amonestados en Estudiantes:
  • 29' 1T Lucas Piovi (Conducta antideportiva) y 36' 2T Leandro González Pirez (Conducta antideportiva)

Cambios en Cusco FC
  • 52' 2T - Salió Gabriel Carabajal por Nicolás Silva
  • 64' 2T - Salieron Joel Herrera por José Alí Gutiérrez y Diego Soto por Carlos Diez
  • 80' 2T - Salieron Facundo Callejo por Juan Manuel Tévez, Oswaldo Valenzuela por Iván Colman y Mikel Amondarain por José Sosa
Amonestados en Cusco FC:
  • 43' 1T Lucas Colitto (Discutir con un rival) y 32' 2T Oswaldo Valenzuela (Conducta antideportiva)

Expulsado en Cusco FC:
  • 6' 2T Lucas Colitto (Roja por doble amarilla)

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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