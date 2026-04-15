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15 de abril de 2026 - 01:02
Copa Libertadores

Coquimbo Unido da un golpe de autoridad venciendo a Universitario por 2 a 0

Todo lo que dejó el duelo entre Universitario y Coquimbo Unido: resumen, resultado, jugadas destacadas y cómo queda la tabla de la Copa Libertadores.

Universitario vs Coquimbo Unido: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del grupo B de la Copa Libertadores
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Coquimbo Unido da un golpe de autoridad venciendo a Universitario por 2 a 0
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En Monumental de la U, Coquimbo U. resolvió con un 0-2 su duelo contra Universitario correspondiente a la fecha 2 del grupo B de la Copa Libertadores. La primera anotación llegó con Cristian Zavala a los 12 minutos de la primera mitad, a través de una ejecución brillante. Nicolás Johansen selló el 2-0 definitivo cuando el cronómetro marcaba el minuto 3 del segundo tiempo.

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Universitario dominó la posesión del balón 68% pero fue su rival, Coquimbo Unido, quien se llevó la victoria.

El protagonismo de Cristian Zavala lo consagró como el mejor jugador del partido. El delantero de Coquimbo Unido mostró su mejor nivel al marcar 1 gol y acertar 9 pases correctos.

Otro de los futbolistas clave en Monumental de la U fue Diego Sánchez. El arquero de Coquimbo Unido tuvo un gran rendimiento frente a Universitario debido a que atajó 4 disparos.

El entrenador de Universitario, Javier Rabanal, dispuso en campo una formación 3-5-2 con Miguel Vargas en el arco; Caín Fara, Williams Riveros y Matías Di Benedetto en la línea defensiva; Andy Polo, Jesús Castillo, José Carabalí, Miguel Silveira y Jairo Concha en el medio; y Alex Valera y Sekou Gassama en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Hernán Caputto se plantaron con una estrategia 4-3-3 con Diego Sánchez bajo los tres palos; Francisco Salinas, Benjamín Gazzolo, Manuel Fernández y Juan Cornejo en defensa; Sebastián Galani, Benjamín Chandia y Alejandro Camargo en la mitad de cancha; y Cristian Zavala, Nicolás Johansen y Alejandro Azócar en la delantera.

El partido en Monumental de la U fue dirigido por el árbitro Ramon Abatti Abel.

Por la próxima fecha, Universitario recibirá a Nacional. Por otro lado, Coquimbo U. visitará a Tolima.

Con 4 puntos, Coquimbo Unido se encuentra en el segundo puesto en el Grupo B. Por su parte, Universitario se ubica en cuarto lugar con 1 unidad.

Cambios en Universitario
  • 24' 1T - Salió Matías Di Benedetto por César Inga
  • 58' 2T - Salieron Sekou Gassama por Bryan Reyna y Miguel Silveira por Héctor Fértoli
  • 71' 2T - Salieron Williams Riveros por Anderson Santamaría y José Carabalí por Horacio Calcaterra
Amonestados en Universitario:
  • 32' 1T Sekou Gassama (Conducta antideportiva) y 46' 2T Anderson Santamaría (Conducta antideportiva)

Cambios en Coquimbo Unido
  • 45' 2T - Salió Cristian Zavala por Luis Riveros
  • 63' 2T - Salieron Benjamín Chandia por Dylan Glaby y Alejandro Azócar por Guido Vadalá
  • 72' 2T - Salió Nicolás Johansen por Lucas Pratto
  • 79' 2T - Salió Alejandro Camargo por Salvador Cordero
Amonestado en Coquimbo Unido:
  • 48' 2T Dylan Glaby (Sujetar al rival para impedirle avanzar)

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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