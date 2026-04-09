Por la fecha 14, Dep. Riestra recibirá a Instituto

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El duelo entre Dep. Riestra e Instituto correspondiente a la fecha 14 se disputará en el estadio Guillermo Laza desde las 15:00 (hora Argentina), el sábado 11 de abril.

Así llegan Dep. Riestra y Instituto Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Dep. Riestra en partidos del Apertura Dep. Riestra buscará la victoria luego de caer 0 a 2 frente a Unión. Suma 1 partido sin ganar y ha empatado 3. En esas jornadas, le hicieron 4 goles y ha marcado 1 a sus rivales.

Últimos resultados de Instituto en partidos del Apertura Instituto venció en casa a Defensa y Justicia por 2 a 0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 1, ha empatado 1 y perdido 2. Además, logró gritar 4 goles y ha recibido 5 en su arco.

En el historial de enfrentamientos durante el torneo, se evidenciaron 2 triunfos para el visitante y 1 victoria para el local. El último juego entre ambos en este torneo fue el 20 de octubre, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y terminó con un marcador 1-0 a favor de Dep. Riestra. El juez seleccionado para supervisar el partido es Nazareno Arasa.

Fechas y rivales de Dep. Riestra en los próximos partidos del Apertura Fecha 14: vs Instituto: 11 de abril - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Talleres: 19 de abril - 20:30 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Independiente: 24 de abril - 17:00 (hora Argentina) Fechas y rivales de Instituto en los próximos partidos del Apertura Fecha 14: vs Dep. Riestra: 11 de abril - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Estudiantes: 18 de abril - 17:15 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Newell`s: 26 de abril - 17:30 (hora Argentina) Horario Dep. Riestra e Instituto, según país Argentina: 15:00 horas

Colombia y Perú: 13:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 14:00 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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