Preocupa la salud de Luis Ventura: ¿Qué le pasó?

De manera sorpresiva y sin aviso, Luis Ventura , entrenador de Victoriano Arenas , recibió una piña durante el enfrentamiento caótico que estalló el domingo por la tarde en el encuentro disputado en el estadio de Central Ballester , correspondiente a la fecha 19 de la Zona B de la Primera C .

“Me pegaron de costado, medio de atrás, tengo la cabeza hinchadísima. Creo que llevaron a uno o dos muchachos de Victoriano en ambulancia. Yo decidí irme, porque quería ir al Martín Fierro (de Radio; ceremonia que se iba a realizar por la noche), pero me di cuenta de que no estoy en condiciones”, reveló Ventura respecto a su salud.