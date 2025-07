Programaron la primera fecha del Torneo Clausura de la Liga Jujeña: cuándo inicia y partidos

Gimnasia de Jujuy vs Belgrano Papel Noa Femenino a las 14:00 Masculino a las 16:00

Viernes 1 de agosto

Cuyaya vs San Francisco

La Tablada

Femenino a las 14:00

Masculino a las 16:00

Malvinas vs Comercio

Jesús Flores

Femenino a las 14:00

Masculino a las 16:00



Lavalle vs Atlético Palpalá

Libero Bravo

Femenino a las 14:00

Masculino a las 16:00



Ciudad de Nieva vs Los Perales

La Tablada

Femenino a las 19:00

Masculino a las 21:00

Liga Jujeña - Zapla Talleres

Sábado 2 de agosto

La Viña vs Alberdi

La Tablada

Femenino a las 14:00

Masculino a las 16:00

Sportivo Palermo vs Luján

La Tablada

Femenino a las 19:00

Masculino a las 21:00



Domingo 3 de agosto

Zapla vs Talleres de Perico

Emilio Fabrizzi

Femenino a las 14:00

Masculino a las 16:00



El Cruce vs Gorriti

La Tablada

Femenino a las 14:00

Masculino a las 16:00