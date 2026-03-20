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20 de marzo de 2026 - 21:33
Deportes.

Fixture de River Plate en la Copa Sudamericana 2026: fechas, rivales y cuándo juega

El Millonario integrará el Grupo H con Bragantino, Blooming y Carabobo en la Sudamericana 2026.

Federico Franco
Por  Federico Franco
River Plate.

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Será además el regreso del Millonario a la Sudamericana después de 11 años, ya que su última participación había sido en 2014.

El fixture de River en la fase de grupos

El calendario confirmado para River en la Copa Sudamericana 2026 es el siguiente: debutará el jueves 9 de abril, a las 21.30, ante Blooming en Santa Cruz de la Sierra; luego jugará el miércoles 15 de abril, a las 21.30, frente a Carabobo en el Monumental; y en la tercera fecha visitará a Red Bull Bragantino el jueves 30 de abril, a las 21.30 en Brasil.

En la segunda rueda, River visitará a Carabobo el jueves 7 de mayo; después recibirá a Bragantino el miércoles 20 de mayo, a las 21.30; y cerrará el grupo como local ante Blooming el miércoles 27 de mayo, también a las 21.30. TyC Sports publica ese partido ante Carabobo a las 22.30, mientras que en el fixture general del grupo figura a las 21.30, por lo que ese horario puntual aparece con una diferencia entre fuentes del mismo medio.

El Chacho dirigirá su primer partido en el Millonario este jueves ante Huracán en el Tomás Adolfo Ducó.
Eduardo Coudet, DT de River Plate.

Eduardo Coudet, DT de River Plate.

Cómo sigue la Copa Sudamericana 2026

El calendario general del torneo establece que los playoffs de octavos se jugarán entre el 21 y el 30 de julio. Los octavos de final se disputarán entre el 11 y el 20 de agosto, los cuartos entre el 8 y el 17 de septiembre, y las semifinales entre el 13 y el 21 de octubre. La final está prevista para el 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia.

En cuanto al formato, los primeros de cada grupo avanzan directamente a octavos de final, mientras que los segundos deberán jugar un repechaje ante los terceros de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Fixture de River en la Copa Sudamericana 2026

  • Fecha 1: jueves 9 de abril, 21.30 — Blooming vs. River.
  • Fecha 2: miércoles 15 de abril, 21.30 — River vs. Carabobo.
  • Fecha 3: jueves 30 de abril, 21.30 — Red Bull Bragantino vs. River.
  • Fecha 4: jueves 7 de mayo — Carabobo vs. River. El horario aparece citado con diferencias entre publicaciones de TyC Sports.
  • Fecha 5: miércoles 20 de mayo, 21.30 — River vs. Red Bull Bragantino.
  • Fecha 6: miércoles 27 de mayo, 21.30 — River vs. Blooming.

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