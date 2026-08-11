Racing Club vs Banfield: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del Clausura

BsAs (DataFactory)

Racing Club enfrentará a Banfield, en el marco de la fecha 5 del Clausura, el próximo viernes 14 de agosto a partir de las 20:30 (hora Argentina), en el Cilindro.

Así llegan Racing Club y Banfield Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.

Últimos resultados de Racing Club en partidos del Clausura Racing Club sufrió un duro golpe al caer 1 a 2 en la ultima jornada ante Argentinos Juniors. En los duelos previos, lleva ganado 1 juego, en 1 el resultado final fue un empate y ha perdido 1. Durante esas jornadas, le han hecho 6 goles y ha marcado 4 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Banfield en partidos del Clausura Banfield viene de perder contra Belgrano por 0 a 2. La visita no viene demasiado entonada: cayó derrotada en 1 oportunidad, igualó en 1 y ganó 1. Marcó 3 goles y recibieron 5.

En el histórico de resultados obtenidos, los números indican una ventaja a favor de uno de los contendientes: 4 veces ganó el local y 1 la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 14 de febrero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y el marcador favoreció a Racing Club con un marcador de 0-2.

Fechas y rivales de Racing Club en los próximos partidos del Clausura Fecha 6: vs Boca Juniors: 23 de agosto - 21:30 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Independiente Riv. (M): 30 de agosto - 21:30 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Atlético Tucumán: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Huracán: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Sarmiento: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Banfield en los próximos partidos del Clausura Fecha 6: vs Newell`s: 22 de agosto - 21:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs River Plate: 30 de agosto - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Aldosivi: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Barracas Central: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Gimnasia: Fecha y horario a confirmar Horario Racing Club y Banfield, según país Argentina: 20:30 horas

Colombia y Perú: 18:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:30 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 19:30 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.