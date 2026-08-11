Racing Club vs Banfield: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del Clausura

Racing Club enfrentará a Banfield, en el marco de la fecha 5 del Clausura, el próximo viernes 14 de agosto a partir de las 20:30 (hora Argentina), en el Cilindro.
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Racing Club enfrentará a Banfield, en el marco de la fecha 5 del Clausura, el próximo viernes 14 de agosto a partir de las 20:30 (hora Argentina), en el Cilindro.
Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.
Racing Club sufrió un duro golpe al caer 1 a 2 en la ultima jornada ante Argentinos Juniors. En los duelos previos, lleva ganado 1 juego, en 1 el resultado final fue un empate y ha perdido 1. Durante esas jornadas, le han hecho 6 goles y ha marcado 4 a sus contrincantes.
Banfield viene de perder contra Belgrano por 0 a 2. La visita no viene demasiado entonada: cayó derrotada en 1 oportunidad, igualó en 1 y ganó 1. Marcó 3 goles y recibieron 5.
En el histórico de resultados obtenidos, los números indican una ventaja a favor de uno de los contendientes: 4 veces ganó el local y 1 la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 14 de febrero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y el marcador favoreció a Racing Club con un marcador de 0-2.
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FUENTE: BsAs (DataFactory)
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