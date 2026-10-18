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18 de octubre de 2026 - 17:24
Fútbol.

Racing e Independiente no se sacaron ventajas y terminaron 1 a 1

Racing e Independiente empataron 1 a 1 este domingo en una nueva edición del clásico de Avellaneda, correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol.

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Por  Agustín Weibel
Racing e Independiente empataron/ foto de Gonzalo Colini - La Nación

Racing e Independiente empataron/ foto de Gonzalo Colini - La Nación

Racing e Independiente igualaron 1 a 1 este domingo en el Cilindro de Avellaneda, en un encuentro correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga Profesional. La Academia comenzó mejor y logró ponerse en ventaja, pero el Rojo reaccionó en el complemento y rescató un punto.

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El equipo local mostró mayor iniciativa durante la primera etapa y encontró la apertura del marcador a los 28 minutos. Tomás Conechny envió un centro al área que Adrián Martínez conectó de cabeza; Matías Zaracho apareció para completar la jugada y establecer el 1 a 0.

Con esa diferencia, Racing se fue al descanso con una ventaja que reflejaba su mejor desempeño en los primeros 45 minutos. Independiente, en cambio, necesitaba modificar su planteo para intentar cambiar el rumbo del partido.

Independiente reaccionó y llegó al empate

En el segundo tiempo, el conjunto visitante adelantó sus líneas y comenzó a generar situaciones de peligro. El arquero Facundo Cambeses tuvo intervenciones importantes para sostener la ventaja de Racing ante los avances del Rojo.

La igualdad llegó a los 20 minutos del complemento. Tras una pelota parada, Ezequiel Ávila peinó el balón y Maximiliano Meza quedó frente al arquero. En la acción, el defensor Gonzalo Escudero cometió una infracción dentro del área y el árbitro Facundo Tello sancionó penal.

Meza se hizo cargo de la ejecución y convirtió con un remate cruzado, imposible de detener para Cambeses. De esa manera, Independiente puso el 1 a 1 y volvió a meterse de lleno en el encuentro.

En los minutos finales, ambos equipos buscaron la victoria en un tramo de ida y vuelta. Racing tuvo aproximaciones para recuperar la ventaja, pero no consiguió concretarlas y el marcador permaneció igualado hasta el cierre.

Un empate con consecuencias para los dos

El resultado dejó un panorama complejo para Racing, que necesitaba ganar para sostener sus posibilidades de acceder a los playoffs del Torneo Clausura. La Academia llegaba al clásico después de perder ante Belgrano y volvió a dejar puntos en el camino.

Independiente, por su parte, logró sumar como visitante y se mantuvo en la pelea por ingresar entre los ocho mejores de su zona, objetivo que le permitiría avanzar a los octavos de final.

El final del encuentro estuvo acompañado por el descontento de los hinchas locales, que expresaron su malestar por el resultado.

Cómo sigue el calendario de Racing e Independiente

Tras el empate en el clásico de Avellaneda, ambos equipos deberán prepararse para una nueva fecha del campeonato.

Racing visitará a River Plate, mientras que Independiente recibirá a Boca Juniors. Los dos compromisos están programados para el domingo 25 de octubre, en el marco de la continuidad del Torneo Clausura 2026.

Con la fase regular acercándose a su definición, cada punto será determinante para los equipos que todavía buscan asegurar su lugar en la etapa de eliminación directa.

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