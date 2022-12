Riquelme presentará su propia agrupación de cara a las elecciones

El vicepresidente de Boca Juniors había expresado en más de una ocasión sus ganas de seguir “por mucho tiempo” en la institución . En este sentido, hasta no ha descartado ocupar el puesto de presidente en el futuro, aunque para eso “hay que prepararse”. Pero todo indica que Riquelme seguirá comandando en Boca y se espera que él mismo se quien confirme si será como candidato presidencial o desde otro lugar.

“No tengo dudas de que vamos a ganar las elecciones en dos años 80 a 20 o 90 a 10, no importa quien vaya de candidato. Si va Jorge (Ameal), vamos a ganar 90 a 10″, dijo en enero de este año en TyC Sports. A todo esto, el propio Ameal había asegurado: “Riquelme, a corto tiempo, va a ser presidente del club. Lo voy a ayudar para que presida el club. No me cabe ninguna duda, él tiene un aprendizaje a 500 km/h. Está trabajando fuertemente y estamos felices”.

Es preciso marcar que para eso es necesario que sea elegido presidente en las elecciones que se llevarán adelante en diciembre del año que viene. Aún no se sabe quiénes serán los dirigentes que lo respaldarán al frente de su espacio desde el año que viene en el que Boca Juniors jugará Copa Libertadores, Copa Argentina y los dos torneos locales.

image.png

En medio de un año marcado por las elecciones en el club, el primer candidato que ha lanzado su candidatura por la oposición fue Jorge Reale por la Agrupación Boca la Causa. A su vez, también dieron a conocer su candidatura de Andrés Ibarra, con apoyo de los ex presidentes Mauricio Macri y Daniel Angelici, y Christian Gribaudo, el candidato que perdió con Juan Román Riquelme en las recordadas elecciones de 2019.

Tras tres años de gestión, con Jorge Ameal como presidente, Juan Román Riquelme fue el referente principal del Consejo de Fútbol de Boca Juniors. Desde que llegó, el club logró conquistar cinco títulos: Superliga 19/20, la Copa Argentina 2020, la Copa de la Liga 2022, el Torneo de la Liga 2022 y la Copa Diego Armando Maradona 2021. Desde ya, la gran cuenta pendiente es la Copa Libertadores de América, que boca no puede conquistarla desde 2007.

image.png

Otro de los aspectos a resaltar fue que la actual gestión pudo cambiar un poco la historia de los enfrentamientos con su clásico rival, River Plate, que venía teniendo muy buenas noticias en esas instancias de la mano de Marcelo Gallardo como entrenador. Además, un punto a destacar fue el salto de unos 30 jugadores de la cantera del club, que cuentan con un futuro muy promisorio.