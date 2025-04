River vs. Independiente del Valle: a qué hora es y por dónde verlo

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/RiverPlate/status/1914492811707031650&partner=&hide_thread=false Los convocados por Marcelo Gallardo para viajar a Ecuador por la tercera fecha de la #Libertadores Independiente del Valle. #VamosRiver pic.twitter.com/M1DH51w58U — River Plate (@RiverPlate) April 22, 2025

Cómo llega River al enfrentamiento con Independiente del Valle

Por su parte, el conjunto argentino igualó sin goles en el Monumental ante Barcelona de Ecuador en la segunda fecha y comparte el liderazgo del grupo con ese mismo adversario, ambos con cuatro puntos. El no haber conseguido la victoria en casa lo obliga a obtener buenos resultados como visitante nuevamente, después de haber ganado 1-0 en su debut ante Universitario, para mantenerse en lo más alto de la tabla.

Pensando en el encuentro del próximo domingo contra Boca por el Torneo Apertura, el entrenador decidió no convocar a Marcos Acuña y Enzo Pérez, quienes no presentan lesiones pero fueron preservados para el clásico. Además, otros futbolistas que no estarán en Ecuador debido a molestias son Gonzalo ‘Pity’ Martínez, Miguel Borja y Paulo Díaz. En el caso del defensor chileno, se determinó que no participe ni en el torneo local.

Este partido marca el cierre de la primera vuelta de la fase de grupos.

Para el equipo de Gallardo, Quito no evoca buenos momentos: las tres ocasiones que jugó allí terminó con derrotas y sin marcar goles. En dos oportunidades cayó ante Liga Deportiva Universitaria (0-1 en la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2015 y 0-3 en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2020, con Matías Biscay en el banco debido a que el ‘Muñeco’ se quedó en Buenos Aires) y una vez ante Independiente del Valle (0-1 en el primer partido de los octavos de final de la Libertadores 2016).

Fixture, resultados y posiciones del grupo B de la Copa Libertadores 2025

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Fecha 1

Barcelona 1-0 Independiente del Valle.

Universitario 0-1 River Plate.

Fecha 2

River Plate 0-0 Barcelona.

Independiente del Valle 1-0 Universitario.

Fecha 3

Barcelona vs. Universitario - Martes 22 de abril a las 23.

Independiente del Valle vs. River Plate - Miércoles 23 de abril a las 21.30.

La cobertura en directo estará a cargo de Fox Sports y también podrá verse mediante la plataforma de streaming Disney+.

Fecha 4

Barcelona vs. River Plate - Jueves 8 de mayo a las 21.30.

Universitario vs. Independiente del Valle - Jueves 8 de mayo a las 23.

Fecha 5

Universitario vs. Barcelona - Miércoles 14 de mayo a las 23.

River Plate vs. Independiente del Valle - Jueves 15 de mayo a las 21.30

Fecha 6

River Plate vs. Universitario - Martes 27 de mayo a las 21.30.

Independiente del Valle vs. Barcelona - Martes 27 de mayo a las 21.30.

Los dos primeros equipos de la tabla avanzarán a los octavos de final.

River ganó la Copa Libertadores en cuatro ocasiones: 1986, 1996, 2015 y 2018, cuando se consagró campeón tras derrotar a Boca en una final histórica en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid. Su objetivo es alcanzar su quinta victoria, un logro que se le escapó en 2019, y estuvo cerca de conseguirlo la temporada pasada, cuando llegó a las semifinales pero fue eliminado por Atlético Mineiro con un marcador global de 3-0.