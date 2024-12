Rodrigo Soria presente con Ciudad Vóley en el Mundial de Clubes

Proyecto nuevo - 2024-12-12T162420.603.jpg Rodrigo Soria en el Mundial de Clubes de Brasil

La competencia que acapara la atención, verá a un equipo arrebatarle la corona al actual campeón, el club italiano Sir Sicoma Perugia, que ostenta el título de 2023 después de derrotar al Itambe Minas de Brasil por 3-0 en la final del año pasado.

Los resultados de Ciudad Vóley

En el primer partido, el equipo argentino cayó 3 a 1 ante Sada Cruzeiro con parciales de 29-27, 21-25, 17-25, 22-25. En el segundo partido también fue derrota ante Trentino por 3 a 0 con parciales de 22-25, 23-25, 16-25. Este viernes cerrará el grupo ante Shahdab Yazd.

Rodrigo Soria y sus comienzos en Jujuy

En olimpiadas barriales, la Fundación Jujuy Vóley lo vio y lo reclutó. “Me vieron jugar y me invitaron a entrenar. Acepté la idea de ir a probar, me gustó y me quedé”, relató tiempo atrás. Su crecimiento fue grande y formó parte de la A2 2018 y 2019 en las que Fundación Jujuy Vóley fue campeón y subcampeón.

“Crecí tanto en lo deportivo como en lo personal, me marcó mucho esta A2 en Jujuy”. De allí Soria pasó en el 2019 a Ciudad. Ese año el nuevo técnico de la Selección Menor, Pablo Rico, los citó para iniciar los trabajos de cara al Mundial de Túnez. Ya lleva varias temporadas en Ciudad Vóley.