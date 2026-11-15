Ronaldinho volvió al fútbol a los 46 años: jugó en Italia después de 11 años y recibió una ovación

Ronaldinho volvió a disputar un partido oficial de fútbol este domingo 15 de noviembre , a los 46 años, después de más de una década sin competir profesionalmente. El brasileño fue titular con la camiseta del Ravenna FC, equipo de la tercera división de Italia, que derrotó por 2 a 0 al Forlì por la fecha 14 de la Serie C.

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El campeón del mundo con Brasil en 2002 utilizó la camiseta número 10 y jugó los primeros 45 minutos en el estadio Bruno Benelli. Al finalizar el primer tiempo, fue reemplazado y recibió una ovación de los hinchas, que acompañaron su regreso a las canchas.

La presencia del exjugador de Barcelona y Milan generó una importante expectativa entre los seguidores del Ravenna, que pudieron verlo nuevamente en un encuentro oficial.

Ronaldinho participó en la jugada que terminó con el primer gol del partido, convertido por Giulio Donati a los 36 minutos. El brasileño intervino en la construcción de la acción ofensiva que permitió abrir el marcador.

Ronaldinho volvió al fútbol.

En el segundo tiempo, Simone Rabbi convirtió el segundo tanto, a los 58 minutos, para establecer el 2 a 0 definitivo.

Al finalizar su participación, Ronaldinho recorrió el campo de juego, levantó los brazos y saludó a los hinchas que lo despidieron con aplausos.

Cuándo había sido el último partido oficial de Ronaldinho

La última presentación profesional del brasileño había sido en septiembre de 2015, cuando defendía la camiseta de Fluminense.

Aunque anunció oficialmente su retiro en 2018, durante los años posteriores participó en partidos de exhibición y distintos eventos futbolísticos. Sin embargo, no había vuelto a disputar un encuentro oficial por los puntos. Su incorporación al Ravenna había sido anunciada meses atrás como parte de un proyecto para aumentar la proyección internacional de la institución italiana.

La trayectoria de Ronaldinho

Ronaldinho.

Ronaldo de Assis Moreira nació el 21 de marzo de 1980 en Porto Alegre, Brasil, y comenzó su carrera profesional en Gremio en 1998.

Posteriormente jugó en Paris Saint-Germain, Barcelona, Milan, Flamengo, Atlético Mineiro, Querétaro y Fluminense. Con Barcelona ganó dos títulos de la Liga española y la Champions League de 2006. También conquistó la Copa Libertadores de 2013 con Atlético Mineiro.

Con la selección brasileña fue campeón del mundo en Corea-Japón 2002, además de ganar la Copa América de 1999 y la Copa Confederaciones de 2005. Entre sus reconocimientos individuales se destacan el FIFA World Player de 2004 y 2005 y el Balón de Oro de 2005.