San Lorenzo: Gustavo Álvarez dejó de ser el entrenador y Walter Perazzo asume como interino

En medio del desarrollo del Mundial 2026, el fútbol argentino vuelve a ocupar la agenda informativa a raíz de una sorpresiva decisión: Gustavo Álvarez dejó su cargo como entrenador de San Lorenzo. El DT permaneció apenas tres meses al frente del plantel y su etapa se cerró sin conquistas.
A eso se suma la eliminación en la Copa Sudamericana, que terminó siendo uno de los momentos más difíciles de su corto paso por la institución.
Gustavo Álvarez dejó de ser el DT de San Lorenzo.
Ante este escenario, la dirigencia se movió rápidamente y designó a Walter Perazzo como entrenador interino. El ex delantero tomó las riendas del primer entrenamiento y estará al frente del equipo hasta que se oficialice la llegada de un nuevo técnico.
Los motivos de la renuncia de Gustavo Álvarez en San Lorenzo
De acuerdo con lo que pudieron conocer colegas de TN, el viernes el entrenador entregó un listado de futbolistas que, a su criterio, no eran prioritarios para el proyecto deportivo. En un primer momento, la dirigencia recibió la nómina y se mostró abierta a analizarla.
No obstante, desde la institución se respondió que esos jugadores debían seguir siendo considerados dentro del plantel, al tratarse de activos importantes del club. El caso más relevante es el de Matías Reali.
Gustavo Álvarez dejó de ser el director técnico de San Lorenzo.
Si bien el técnico había inicialmente avalado esa nómina, el domingo por la mañana volvió a comunicarse para comunicar que finalmente no mantendría esa postura.
Los números de Gustavo Álvarez en su paso como entrenador de San Lorenzo
En el período de tres meses en el que estuvo a cargo del plantel profesional de San Lorenzo, Gustavo Álvarez condujo un total de 13 encuentros, con un balance de tres triunfos, siete igualdades y tres caídas.
Gustavo Álvarez renunció como entrenador de San Lorenzo.
A su vez, el equipo de Boedo no logró avanzar en la Copa Sudamericana, quedando fuera de competencia en la etapa de grupos.
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