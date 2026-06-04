Murió José Sanfilippo, leyenda de San Lorenzo y referente histórico del fútbol argentino

El fútbol argentino atraviesa un momento de profundo dolor tras la muerte de José Sanfilippo , ocurrida este jueves en Buenos Aires a los 91 años . La noticia fue confirmada por San Lorenzo , el club donde se convirtió en una auténtica leyenda y con el que dejó una marca difícil de igualar: 205 goles , la máxima cifra en la historia del Ciclón .

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Delantero de gran potencia y determinación , reconocido por su disciplina en los entrenamientos y su eficacia dentro del área, “El Nene ” fue el máximo artillero del fútbol argentino durante cuatro temporadas consecutivas, entre 1958 y 1961 . Su rendimiento más destacado se dio en 1960 , año en el que convirtió 34 tantos en 40 encuentros .

El apodo nació en su propia familia. Su padre, Horacio Sanfilippo , lo seguía desde la tribuna y lo impulsaba con un repetido “ dale, nene; corré, nene ”, una frase que con el tiempo terminó identificando para siempre al futbolista .

Sanfilippo creció en la zona de Saraza y Bonorino , a pocas cuadras del lugar donde hoy se encuentra el estadio de San Lorenzo . Sus primeros pasos los dio en potreros improvisados , en los terrenos baldíos de Flores y también en el equipo de la iglesia del barrio , donde aprovechaba cualquier espacio libre para jugar.

A los 13 años resolvió dar un paso clave en su vida y se lo transmitió sin rodeos al sacerdote que lo asistía con calzado y vestimenta: “Padre, no puedo jugar más, entré en San Lorenzo y me voy a dedicar con todo a eso. Necesito triunfar en el fútbol para ayudar a mi viejo”.

El Nene falleció a los 91 años.

Y cumplió con esa determinación. Incluso llegó a construir una especie de jaula en el fondo de su casa para entrenar la definición y así mejorar la precisión frente al arco, reduciendo al máximo el margen de error.

El amor de José Sanfilippo por San Lorenzo

René Pontoni fue una figura clave en su formación futbolística y también su compañero durante la etapa final de su trayectoria. En San Lorenzo, Sanfilippo tuvo su primera etapa entre 1953 y 1962, antes de pasar brevemente por Boca Juniors y luego continuar su carrera en Nacional de Montevideo, Banfield y distintos clubes de Brasil.

Fiel a ese recorrido, decidió ponerle punto final a su carrera en el mismo lugar donde se había consolidado: el Ciclón. Lo hizo en 1972, a los 37 años, coronando su despedida con la obtención de un bicampeonato.

El máximo artillero de la historia del Ciclón con 205 tantos dejó una huella imborrable en el fútbol argentino.

El vínculo de Sanfilippo con San Lorenzo también estaba profundamente ligado al Viejo Gasómetro. Cuando el estadio fue demolido en agosto de 1981, el impacto emocional fue enorme para “El Nene”, que lo vivió con una intensidad difícil de igualar.

Como forma de conservar ese recuerdo, se llevó algunos tablones del antiguo estadio y construyó con ellos una pequeña tribuna en su quinta, una postal que refleja con claridad el significado que tenía ese lugar en su vida y la dimensión de su apego al club.

Tras su retiro del fútbol profesional, Sanfilippo pasó a desempeñarse como comentarista en televisión, donde su forma directa, provocadora y sin rodeos lo convirtió en una figura tan popular fuera de la cancha como lo había sido dentro del área. Además, tuvo incursiones en el ámbito político.

Murió José Sanfilippo, máximo goleador de San Lorenzo y figura de la Selección Argentina en dos Mundiales.

Se caracterizaba por expresar sus opiniones sin filtros en cualquier contexto, incluso en situaciones de tensión, como cuando llegó a cuestionar a su propio director técnico por ordenarle la marca de un adversario. Esa actitud consistente y frontal lo acompañó a lo largo de toda su vida.