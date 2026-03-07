Sarmiento vs Racing Club: previa, horario y cómo llegan para la fecha 10 del Apertura

BsAs (DataFactory)

El cotejo entre Sarmiento y Racing Club, por la fecha 10 del Apertura, se jugará el próximo martes 10 de marzo, a partir de las 22:00 (hora Argentina), en el estadio Eva Perón.

Así llegan Sarmiento y Racing Club Últimos resultados de Sarmiento en partidos del Apertura Sarmiento tiene pendiente su enfrentamiento con Belgrano que fue pospuesto hasta nuevo aviso.

Últimos resultados de Racing Club en partidos del Apertura Racing Club tiene pendiente su enfrentamiento con Huracán que fue pospuesto hasta nuevo aviso.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 1 triunfo y el visitante tiene 3 victorias. Terminaron igualados 1 partido. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 24 de julio, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y fue Sarmiento quien ganó 1 a 0. Nazareno Arasa es el elegido para dirigir el partido.

Fechas y rivales de Sarmiento en los próximos partidos del Apertura Fecha 10: vs Racing Club: 10 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs River Plate: 15 de marzo - 19:45 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Aldosivi: 22 de marzo - 15:30 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Barracas Central: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Gimnasia: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Racing Club en los próximos partidos del Apertura Fecha 10: vs Sarmiento: 10 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Estudiantes (RC): 16 de marzo - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Belgrano: 21 de marzo - 22:15 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Independiente: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs River Plate: Fecha y horario a confirmar Horario Sarmiento y Racing Club, según país Argentina y Chile (Santiago): 22:00 horas

Colombia y Perú: 20:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:00 horas

Venezuela: 21:00 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.